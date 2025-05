’Nobile accademia del sollazzo’. Tutti in scena con "La promessa"

Gli studenti tornano a essere protagonista della scena teatrale pistoiese con lo spettacolo ’La promessa’. Gli alunni delle classi di Quarrata 3G e 4G del liceo Petrocchi, oltre ad alcuni ex studenti del liceo che continuano a far parte della compagnia scolastica Nobile Accademia del Sollazzo, porteranno sul palco lo spettacolo frutto del lavoro svolto con grande passione ed impegno durante l’anno scolastico all’interno del laboratorio teatrale condotto dai docenti Daniele Rossi, Elena Danti, Laura Ferro e Annachiara Magni. Dopo la prima della scorsa settimana al Piccolo Teatro Bolognini di Pistoia, la replica è prevista per venerdì 30 maggio al Teatro Moderno di Agliana, ore 21 (costo del biglietto 10€, acquistabile alla biglietteria del teatro). La promessa si allaccia allo spettacolo portato in scena l’anno scorso Il fazzoletto rosso svelando il passato di nonno Ulisse. La vicenda è ambientata nel 1944.

"La guerra è sempre più cattiva, dopo l’armistizio, da mondiale s’è trasformata anche in guerra civile – si legge nella trama –. I tedeschi, i repubblichini son lì che rastrellano ovunque, fanno morti, crean disgrazie. Ma a Marradi, un paesino del Mugello, non si sta malaccio, diciamo che due risate ancora si riescono a fare, ci si piglia in giro, ci son quelli affezionati al Duce e quelli che lo prenderebbero a calci". Il testo è a cura del docente Daniele Rossi. Gli studenti in scena e dietro le quinte sono Giulia Pratesi, Helena Palandri, Martina Masi, Dylan Simoni, Sara Guerrisi, Salvatore Astorino, Nicole Lastrucci, Agnese Costantini, Jacopo Cianci, Azzurra Tagliaferri, Noemi Carlini delle classi 3G e 4G; e degli ex studenti Jacopo Gestri, Federico Tesi, Rachele Salvadori, Maddalena Brunelli, Emil Mirante, Matilde Signorini, Chiara Pratesi, Lorenzo Rossini, Sara Rafanelli.