Next Gen Cup. È tutto pronto per la partenza

LBA ha ufficialmente tolto il velo alla nuova edizione della NextGen Cup targata IBSA, il torneo riservato alle formazioni Under 19 dei club di Serie A, che taglia il traguardo della sesta edizione. In campo ci sarà ovviamente anche l’Under19 Eccellenza di Pistoia Basket Junior, che sarà sponsorizzata Estra, guidata in panchina da coach Eduardo Perrotta che parteciperà alla prima tappa, dove sono in programma quattro partite, dal 21 al 24 novembre a Varese, suddividendosi fra la Itelyum Arena e la palestra del Campus. La seconda tappa, con altre tre partite, sarà da giovedì 2 a sabato 4 gennaio 2025 tra Rimini e Santarcangelo di Romagna. I biancorossi sono stati inseriti nel girone A che è composto da: Academy Scafati Basket, Allianz Derthona Tortona, Dolomiti Energia Trentino, Estra Pistoia Basket, Napolibasket, Pallacanestro Varese, Vanoli Basket Cremona e Virtus EmilBanca Bologna. Al termine delle sette partite in programma da calendario, le prime quattro si qualificano alla Final Eight. Queste le prime gare di Varese: Giovedì 21 novembre: Estra Pistoia – Allianz Derthona Tortona (Itelyum Arena ore 16). Venerdì 22: Academy Scafati – Estra Pistoia (Campus ore 15.30). Sabato 23: Estra Pistoia – Napoli basket (Itelyum Arena ore 12).

Domenica 24: Vanoli Cremona – Estra Pistoia (Campus ore 13).