Abetone, l’ultima neve "lancia" la stagione. Impianti sciistici aperti da venerdì

Montagna Pistoiese, 5 dicembre 2023 – È arrivata la neve, quella vera, all’Abetone come in Val di Luce e alla Doganaccia. La Montagna è imbiancata, quel bianco che prefigura l’apertura degli impianti sciistici, finalmente in grande stile nei giorni dell’Immacolata. La robusta nevicata che ieri si è protratta per gran parte della giornata dà la sostanziale certezza dell’apertura degli impianti già da venerdì 8 dicembre. La conferma dell’avvio della stagione, con l’apertura degli impianti, arriva da Ronni Ceccarelli per quanto riguarda La Doganaccia: "a meno che venga la fine del mondo – sorride lo stesso Ceccarelli –, ci siamo. La neve caduta nei giorni scorsi, per quanto non straordinaria come quantità, ci ha permesso di ’sparare’ su un fondo ideale, producendo un manto bianco in grado di soddisfare gli sciatori, anche quelli più esigenti. Quella che sta cadendo nella giornata odierna (ieri, nda) legge) irrobustisce il buon lavoro fatto fin qui. Ci aspetta un fine settimana tutto da vivere".

Il pensiero di Ceccarelli è condiviso e rinforzato da Rolando Galli della Saf, che spiega: "sabato abbiamo visto un discreto numero di escursionisti annusare l’aria dell’Abetone, dove il profumo di neve si stava iniziando a far sentire. E con quella caduta nelle ultime siamo in condizione di essere decisamente ottimisti sull’apertura della maggioranza degli impianti, a partire dall’8 dicembre. Per ora i campini sono già sciabili al meglio delle potenzialità, come pure la Zeno 3; il resto lo sarà venerdì, almeno in gran parte".

Anche Andrea Formento, dalla Val di Luce, si manifesta convinto del buon risultato delle precipitazioni: "Avremo almeno buona parte del comprensorio aperto, per la gioia di famiglie e sciatori: negli ultimi giorni non abbiamo perso nemmeno un minuto nell’innevare le piste; nelle parti più a monte il vento ci ha portato via qualcosa, ma la neve caduta dal cielo compensa e integra abbondantemente. Si profila un ponte dell’Immacolata degno degli anni migliori. Chi salirà in montagna potrà godersi giornate splendide".