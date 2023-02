Neve abbondante all’Abetone Ecco il sogno di sciare a Pasqua

Una domenica di maltempo in tutta la provincia e di neve in montagna già da quota 800 metri. Nella serata di ieri la nevicata non aveva ancora accennato a rallentare all’Abetone raggiungendo una quarantina di centimetri: se le più rosee previsioni dovessero realizzarsi un simile evento potrebbe produrre abbastanza neve per tenere aperte le piste al meglio delle loro potenzialità, fino a Pasqua, che quest’anno sa ancora tra cinque settimane da passare in un ambiente suggestivo da vedere e perfettamente sciabile. "Nessun problema sulle strade provinciali come su quelle del comune di San Marcello Piteglio – ha informato Luca Marmo, presidente della Provincia e sindaco – fino all’imbrunire sono state tenute pulite dai mezzi spalaneve e nella serata sono state oggetto di spargimento di sale per prevenire i problemi dovuti alle probabili gelate, in modo che il traffico non abbia ad incontrare problemi al mattino seguente". Ieri, tra l’altro, è stato anche l’ultimo giorno della Coppa del mondo master che ha visto impegnata una moltitudine di atleti sulle piste della capitale appenninica della neve, manifestazione svoltasi ottenendo l’abituale successo, sotto la guida del direttore di pista, un soddisfatto Angelo Lanzi, che ha definito la giornata "meravigliosa sotto tutti i punti di vista". Codice giallo maltempo esteso a oggi.

Andrea Nannini