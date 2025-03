Nesti e la Banda Gaber cantano il Signor G

E’ un grande ritorno, quello di Luca Nesti, aglianese, cantautore e organizzatore di eventi anche a livello nazionale, quello di venerdì 7 marzo (ore 21.30): canterà di nuovo ad Agliana dopo undici anni. Si esibirà al teatro Moderno per un evento eccezionale: "Luca Nesti&Banda Gaber raccontano il Signor G". Con lui ci saranno i musicisti che hanno accompagnato Gaber nella sua carriera e insieme offriranno al pubblico canzoni, racconti e aneddoti inediti, quindi anche uno sguardo privilegiato su ciò che accadeva dietro le quinte.

Ma come è entrato Luca Nesti in questo prestigioso progetto, nato nel 2022 per volontà della Fondazione Gaber, come omaggio nel ventennale dalla scomparsa del grande artista? "Venni chiamato inizialmente come autore – racconta Nesti – per rivedere, attualizzare e semplificare lo spettacolo che Gaber portava in teatro. Nel periodo di elaborazione Banda Gaber fece una serie di casting per trovare un interprete che rispettasse il contenuto e l’esposizione. Quasi tutti i partecipanti cercavano di imitare Gaber, che è inimitabile. Alla fine venni scelto io, che avevo cantato tutti i provini e prodotto il racconto dei nuovi monologhi, aneddoti e racconti sconosciuti. Accettai orgogliosamente – racconta Luca – anche se da molti anni non salivo più su un palco da protagonista. Le perplessità erano tante – confessa –, non ho una timbrica simile a lui e vengo da un percorso musicale totalmente diverso. Mi sbagliavo perché fino dal primo concerto ho trovato gradimento, soprattutto per la reinterpretazione personale delle canzoni e il racconto semplice e chiaro della storia di Gaber.

"Il mio compito – aggiunge – è facilitato dagli straordinari musicisti che hanno accompagnato Gaber per una vita. Una garanzia che avrebbe messo chiunque nella migliore condizione di esprimersi". Nesti è costantemente presente ad Agliana come organizzatore e direttore artistico di eventi, ma non canta nel suo paese dal 2014 e ci spiega il perchè di questo lungo silenzio: "Il 2014 è l’anno in cui mi fu affidato l’incarico di organizzare le feste di giugno. Accettai sapendo che non mi sarei più esibito lì fino alla fine del mio mandato. Non ho mai amato i doppi ruoli e non mi è mai sembrato corretto dirigere artisticamente un festival e, al tempo stesso, far parte del cartellone. Inoltre, il panorama musicale stava cambiando e io non provavo più le stesse sensazioni di un tempo. L’incontro con i musicisti di Gaber ha cambiato tutto. Mi ha restituito entusiasmo, voglia di suonare, di raccontare, di vivere la musica con la stessa intensità di un tempo".

Luca Nesti & Banda Gaber hanno portato il loro spettacolo nei teatri di tutta Italia, da nord a sud, ricevendo un’accoglienza straordinaria e il loro viaggio continua. Informazioni e prenotazioni: [email protected], acquisto biglietti nella sede dell’associazione Artigiano (via Adelmo Santini 101, Agliana), da lunedì a giovedì, dalle 15 alle 18, oppure online nel circuito Tiketone.

Piera Salvi