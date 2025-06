Nessuna data per il ponte. Ma c’è il manifesto funebre

Mentre la Provincia diffonde una relazione tecnica sul semaforo che sarà installato sul ponte del Pontenuovo, il comitato di Santomato scrive: "Cresce la rabbia per i ritardi e le promesse mancate" e appare un annuncio funebre listato di nero in cui si informa che "dopo centinaia d’anni di onorato servizio veniva a mancare all’affetto dei cittadini il ponte sulla Bure coniugato Pontenuovo-Santomato". La Provincia spiega, con tanto di simulazioni grafiche, il funzionamento del nuovo semaforo che regolerà sul ponte il senso unico alternato e il passaggio dei pedoni e sarà collegato anche ai sensori che monitorano il livello dell’acqua nel torrente. L’unica cosa che manca è la data della conclusione dei lavori ed è proprio quello che chiedono a gran voce i cittadini. "Sono trascorsi ben oltre i 21 giorni lavorativi – scrive il Comitato – annunciati nel comunicato ufficiale della Provincia del 12 maggio scorso eppure, a oggi, il ponte è ancora chiuso. Nessuna data certa di riapertura. Nessuna comunicazione aggiornata alla cittadinanza, nessuna reale assunzione di responsabilità da parte di chi dovrebbe garantire il rispetto degli impegni presi. Si va ormai verso gli otto mesi di chiusura contro i due preventivati – ricorda il Comitato di Santomato – e il disagio per le persone è diventato enorme e insostenibile. Non si tratta più solo di un rallentamento dei lavori: è una vera e propria crisi di fiducia tra istituzioni e cittadini. Scuole, lavoro, trasporti, attività economiche e relazioni familiari continuano a subire danni a causa di una gestione sempre più distante dai bisogni reali del territorio. L’assenza di trasparenza e la mancanza di rispetto per i tempi dichiarati alimentano un malcontento profondo, che cresce ogni giorno di più. La comunità di Santomato, ancora una volta, denuncia pubblicamente l’ennesimo ritardo e il silenzio istituzionale che lo accompagna. Chiediamo con forza che venga finalmente indicata una data certa per la riapertura, senza ulteriori rinvii o rassicurazioni generiche. È ora che la Provincia si assuma fino in fondo la responsabilità di ciò che sta accadendo – conclude il comunicato –. I cittadini meritano rispetto, non annunci disattesi". La relazione della Provincia, firmata dalla Responsabile del Procedimento Beatrice Topazzi, spiega che il semaforo avrà ha tre funzioni: "Alternare il flusso dei veicoli e permettere l’attraversamento dei pedoni in sicurezza, nonché interrompere il traffico in caso di situazioni di pericolo rilevate attraverso un sistema di monitoraggio precedentemente installato. Sarà consentito il passaggio a senso unico alternato del traffico leggero durante l’esecuzione dei lavori alla spalla del Ponte del Torrente Bure. Il passaggio protetto consentirà il passaggio a piedi fino alla realizzazione della passerella della Ciclovia del Sole da parte del Comune di Pistoia. Il semaforo sarà collegato alle sonde di livello dell’acqua del fiume Bure e ai sensori di movimento sulla fessura sotto il ponte, in prossimità della lesione della spalla". La spesa prevista per semaforo e segnaletica è di 55mila euro.

Giacomo Bini