Nel bosco Trekking, yoga e notti in amaca

Aperte le iscrizioni all’Adventure Outdoor Fest Edition X, che si svolgerà dal 28 Giugno al 2 Luglio 2023. "Tutto nella splendida cornice della Regione Toscana fra le montagne del Comune di San Marcello Piteglio-recita la nota dell’organizzazione-, un’occasione per praticare sport e attività outdoor in natura, yoga e meditazione, vivere ed esplorare un territorio unico quale l’Appennino Tosco Emiliano. Fra corsi, laboratori, workshop, cinema, appuntamenti culturali e musicali, ospiti di fama internazionale, 5 giorni, una tenda e la voglia di vivere a pieno le proprie passioni staccando totalmente dal rumore della vita moderna".

La kermesse, divenuta ormai uno degli appuntamenti irrinunciabili dell’estate sulla Montagna Pistoiese, prenderà il via mercoledì 28 giugno alle 18, con "Un alt(r)o Everest", al Parco delle Stelle a Pian dei Termini pochi chilometri sopra l’abitato di Gavinana, spettacolo teatrale dal successo ormai conclamato, che racconta la storia di Jim Davidson e Mike Price; alle 19, si prosegue con lo "Yoga al tramonto", guidato da Francesca Natali sui ritmi e le note dell’hang Drum di Nicola Buscioni, allo spazio Maeba; alle 20, "Varuna" in concerto ancora con Natali e Buscioni sempre allo spazio Maeba e, alle 21 inaugurazione del festival e proiezione fim Ama 2023.

Giovedì 29 si inizia alle 9 del mattino con il trekking dei crinali, con partenza dalla Casetta Pulledrari di Maresca; alle 19,30 Bagno di gong allo spazio Maeba e alle 20,30 proiezione di parte delle opere finaliste all’Adventure Movie Awards 2023.

Venerdì 30, alle 12, Concerto di Handpan, con Patrizio Castrovinci, alle 14,30 workshop di Handpan, alle 16 QI gong, un’antica pratica cinese, al laghetto del Ponte Sospeso; alle 17, "Prendersi cura con lo yoga: soffio vitale, respirazione, salute profonda"; alle 18 si prosegue con un "Viaggio Sciamanico", alle 19:30 "The Roots Cub in concerto", tutti questi eventi verranno realizzati nello spazio del laghetto del Ponte Sospeso e, alle 20,30 la serata prosegue con la proiezione di ulteriori filmati finalisti all’Ama.

Sabato 1 luglio alle 9 parte dal laghetto del Ponte Sospeso per farvi ritorno, il Segnavie Run su percorsi di 14 e 25 chilometri che si snoda in alcuni dei percorsi più suggestivi dell’intera Montagna e alle 9.30 "Amaca Trek": due giorni di pernotto in amaca nel bosco.

"Il ricco programma della decima edizione – affermano in modo ammiccante gli organizzatori – è ancora in costruzione... Ma puoi già acquistare l’Early Bird Ticket ad un prezzo incredibile! Iscrizioni su https:bit.lyAOF23EarlyBird".

Andrea Nannini