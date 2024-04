Naufragio del Superbonus: "Tradimento dei cittadini"

Sala piena venerdì sera, al Packy bar per ascoltare l’onorevole Agostino Santillo, ingegnere e portavoce del Movimento 5 stelle alla Camera dei deputati, autore del libro "Superbonus 110% tutta la verità" scritto per "Ristabilire la verità – ha spiegato –, attraverso i dati. La mia indole d’ingegnere mi ha spinto a raccontare una storia politica che è un tradimento per i cittadini". Sulla copertina si legge: "Storia e retroscena della misura green che ha fatto volare l’economia e rinascere l’edilizia in Italia. Lodata dall’Europa e affossata da Draghi e Meloni". La serata è stata organizzata dal gruppo territoriale M5s di Pistoia e della Piana ed era moderata da Luca Pontani, vicerappresentante del gruppo territoriale Movimento 5 stelle Pistoia e Piana, gruppo di Agliana. Santillo ha ricordato che il superbonus 110% è stata una misura messa in atto dal governo Conte 2, nel maggio 2020, con due obiettivi: tutelare l’ambiente e rilanciare, attraverso l’edilizia l’economia messa a dura prova dall’emergenza sanitaria, dando un forte impulso alla ristrutturazione. Ha spiegato che gli incentivi fiscali, con sconti in fattura e possibilità di cessione del credito, si sono dimostrati di grande utilità, in particolare per i cittadini con condizioni economiche modeste, che non sarebbero stati in grado di sostenere una ristrutturazione, rendendo dignità ai lavoratori sui cantieri. Il parlamentare ha evidenziato il grande impulso all’economia, con aumento del Pil e un milione di nuovi posti di lavoro: "Con il recente Decreto si è consumato l’ultimo atto del tradimento nei confronti dei cittadini, eliminando ogni tipo di cessione del credito e sconto in fattura, misure fiscali che esulano dal Superbonus e che esistevano ancora prima del covid". Per Santillo al momento il futuro per aziende e famiglie è nero: "Ma in generale dovranno arrendersi perché non è possibile fare a meno della detrazione fiscale". Il Superbonus era però un provvedimento legato a un’emergenza ed era prevedibile una revisione. Quali sarebbero state le eventuali revisioni da fare? "Sulla risposta economica c’è poco da fare – ha chiarito Santillo –, non si doveva bloccare il processo di cessione del credito. Ma un processo di osservazione e controllo andava migliorato, come andavano informati meglio gli enti pubblici". Sul buco in bilancio ha detto: "In nessun Def c’è traccia del buco in bilancio". Quanto all’aumento di prezzi sulle materie prime: "A fronte di una media europea del 20%, l’Italia registra un incremento del 9,7%". E sulle frodi: "Il Superbonus è stata la misura meno frodata. Le frodi sono prevalentemente sul bonus facciate".

Piera Salvi