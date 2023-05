Naturart conquista anche Prato "Valorizzare il territorio. Insieme"

Il 45° numero della rivista bilingue Naturart – edita da Giorgio Tesi Editrice – è stato presentato con grande successo i giorni scorsi nel Complesso monumentale di San Domenico a Prato, grazie alla collaborazione con la Diocesi, l’associazione Prato Cultura e il Comune di Prato. La scelta di presentare la rivista che da 13 anni racconta Pistoia e il suo territorio in oltre 60 Paesi nel mondo, si indirizza verso una visione condivisa, tra vari soggetti, di promozione di un’area metropolitana vasta che si estende tra Pistoia, Prato e Firenze, andando ad abbracciare città e realtà vicine che condividono gli stessi obiettivi in tema di green, arte, cultura e valorizzazione del territorio, in una parte di Toscana che nel tempo ha saputo mantenere le proprie identità. Questa visione ha animato il dibattito tra tutti i relatori. "Abbiamo volentieri collaborato – afferma il vicario generale della Diocesi di Prato, Daniele Scaccini – all’iniziativa promossa da Tesi Group. Nelle pagine dell’ultimo numero di Naturart si parla del simbolo religioso e civile di Prato, il Sacro Cingolo mariano, intorno al quale si è creata l’identità pratese, anche - in passato - in contrapposizione alla vicina Pistoia".

L’assessore pratese Giacomo Sbolgi ha sottolineato "l’avvio di un percorso di collaborazione sia artistico culturale che nel segno dell’eco sostenibilità e quindi dal verde diffuso in città". Presente all’evento anche Confcommercio Pistoia-Prato, che ha riflettuto sullo sviluppo sostenutibile "ormai parte integrante dei modelli di business impostati da aziende e territori. Questo approccio è al centro del progetto Green Valley". Alla presentazione di Naturart a Prato ha partecipato anche Daniele Matteini, presidente di Confindustria Toscana Nord: "È un progetto editoriale pregevole. Ben venga questa iniziativa capace di sollevare ancora il dibattito, mai troppo vivace, sui temi della sostenibilità e di proporla come un elemento trasversale a tutti i comparti economici". Sull’idea di Green Valley Pistoia Prato si è soffermato con interesse Francesco Ciarrocchi, direttore di Coldiretti Pistoia: "Un progetto di forte connotazione sistemica che trae valore dagli elementi costitutivi dei suoi territori". Ha sintetizzato bene la mission dell’azienda Fabrizio Tesi, legale rappresentante di Giorgio Tesi Group: "Crediamo fortemente nella promozione e nella valorizzazione del territorio anche per rafforzare la competitività dei prodotti. Quindi non possiamo che guardare con grande interesse all’attenzione verso questi concetti in un’area più vasta, che comprende anche il territorio pratese. Questo evento indubbiamente ha contribuito a gettare le basi per importanti collaborazioni future".