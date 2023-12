"Natale al "Bimbo": Primo Mercatino dell'Associazione Vergine di Montebersano"

Saranno gli spazi del bar ristorante "Il Bimbo" di Femminamorta ad ospitare la prima edizione del mercatino di natale organizzato dall’associazione no profit Vergine di Montebersano. Nel locale, recentemente ristrutturato, ci sarà spazio per aziende agricole e alimentari che metteranno in vendita i propri prodotti, ma non mancheranno anche oggetti fabbricati in modo artigianale e articoli di vario genere come quelli da regalo e di hobbistica. Quest’oggi l’esordio del mercatino, con repliche domenica 10 e domenica 17, sempre dalle 10 alle 19. Un’occasione importante sia per i produttori del territorio sia per i residenti del luogo, in particolar modo in un periodo in cui sono ben pochi i turisti e i villeggianti della zona.

"Il nostro obiettivo è creare un ambiente familiare – sottolinea Francesca Evangelisti, vicepresidente dell’Associazione – che possa far vivere a pieno l’atmosfera natalizia. Ringraziamo il proprietario de ’Il Bimbo’ che ci darà la possibilità di allestire il mercatino e speriamo che ci possa essere un afflusso importante. Ci piacerebbe che in molti venissero a dare un’occhiata a ciò che sarà esposto, avrebbe una grande valenza sia per i venditori che per l’intera comunità montana". L’Associazione è nata nemmeno un anno fa, lo scorso maggio, con l’obiettivo di raccogliere fondi per ristrutturare l’antica Cappella della Vergine di Montebersano, di origine settecentesca, situata a Margine di Momigno lungo la via Mammianese. "È solo uno dei molti progetti che abbiamo in cantiere – confida –. Siamo una realtà nuova ma con tanta voglia di fare e siamo aperti a qualsiasi tipo di aiuto".