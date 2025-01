Nasce la consulta socio sanitaria dentro l’Unione dei Comuni

I consigli comunali di San Marcello Piteglio e Abetone Cutigliano sono convocati d’urgenza per domani, mercoledì 22 gennaio, in videoconferenza. All’ordine del giorno l’approvazione di una modifica che permetta la costituzione di una consulta socio sanitaria all’interno dell’Unione dei Comuni, governati da Luca Marmo, Gabriele Bacci e Marco Breschi. La consulta ha bisogno di un passaggio formale che verrà approvato nella riunione del consiglio convocata per venerdì 24 gennaio alle ore 21, anche questa in videoconferenza. Per quanto riguarda il punto 4 sulla costituzione della Consulta Socio Sanitaria della Montagna Pistoiese tra l’Unione dei comuni montani dell’Appennino Pistoiese e i comuni di Abetone Cutigliano, San Marcello Piteglio e Sambuca Pistoiese, è stata convocata una riunione preliminare alla quale hanno partecipato anche i rappresentanti delle minoranze consiliari. Gli altri punti riguardano comunicazioni e variazioni al bilancio 2025-2027.

A differenza della Consulta della Salute, presente in tutti i Comuni, questo nuovo organismo, pur restando consultivo, avrà un maggiore peso di rappresentanza, avendo all’interno di un unico organismo le tre amministrazioni, mentre finora Sambuca non ne faceva parte. La novità è nel nome Socio Sanitaria che sottende a un evidente ampliamento del terreno d’intervento, portando al centro le necessità sociali. Scelta non banale che potrebbe, se approvata come si auspica, aprire un orizzonte più ampio collegando alle questioni strettamente legate alla salute, quelle legate ai problemi sociali che, come appare chiaro agli osservatori più attenti, sono strettamente legate. Negli ultimi tempi la Montagna, soprattutto in certi ambiti e situazioni, ne sta portando un peso non indifferente. Rimane il fantasma del referendum sulla separazione del Comune di Sambuca dalla provincia di Pistoia per andare con l’Emilia, la vicinanza con l’ospedale di Porretta Terme è un fatto da non trascurare. La Consulta della Salute negli ultimi anni ha raccolto più che elogi, questa nuova formulazione potrebbe essere utile a superare la staticità che l’ha contraddistinta.

Andrea Nannini