Musei, aperture straordinarie per le feste

Aperture straordinarie. Nel fine settimana dell’80° anniversario della Liberazione, domani, sabato 26 e domenica 27 aprile e anche in quello successivo - da giovedì 1° maggio, Festa del lavoro, a domenica 4 maggio con apertura straordinaria nel pomeriggio di venerdì 2 maggio -, i Musei Civici effettuano un orario più esteso. Si potranno visitare il Museo Civico d’arte antica in Palazzo Comunale con la mostra "Dalla città al museo: la galleria illustre dell’Accademia di Scienze, Lettere e Arti a Pistoia nelle collezioni civiche" (che fa parte del programma di Primavera al Museo 2025), il Museo dello Spedale del Ceppo e il Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni con orario continuato dalle 10 alle 18.

Domani e domenica 4 maggio, prima domenica del mese, l’ingresso ai Musei Civici è gratuito. Negli stessi giorni e nello stesso orario è possibile inoltre visitare la chiesa di San Jacopo in Castellare, sempre con ingresso gratuito, fino a un massimo di 50 persone contemporaneamente presenti. Gli studenti della classe IV C liceo linguistico dell’Istituto tecnico commerciale statale "Filippo Pacini", che partecipano al progetto Pcto "Ambasciatori dell’Arte", sono a disposizione dei visitatori del Museo Civico d’arte antica in Palazzo Comunale, del Museo dello Spedale del Ceppo e del Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni per visite guidate, anche nelle lingue straniere, alle sedi e alle collezioni museali.