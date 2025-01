Muore giovane mamma di quattro figli, ha donato le cornee

Si svolgeranno domattina, mercoledì 22 gennaio, alle ore 10, nella chiesa di San Michele Arcangelo a Vignole, partendo dalle cappelle del commiato di via Brunelleschi, i funerali di Silvia Chiarucci, 45 anni, di Quarrata. La giovane donna, si è spenta per un male incurabile domenica a mezzogiorno nell’hospice La Limonaia di Spicchio, dove era stata ricoverata negli ultimi tempi per le cure palliative. Lascia quattro figli, il primo di quasi 18 anni, poi gli altri di 16 e 14 anni e l’ultima arrivata di soli 15 mesi. Silvia, Dida come l’avevano soprannominata i familiari, aveva scoperto ai primi di novembre di essere gravemente malata e si era sottoposta a tutte le cure possibili, sperando di avere la possibilità di vedere crescere i suoi figli. "Tutti noi della famiglia cercheremo di stare il più possibile vicino al marito Fabio e ai ragazzi messi alla prova da una simile tragedia – ha confidato la cugina Giulia – e anche al fratello e ai genitori di Silvia, per i quali come ci si può immaginare questo dolore è inconsolabile. Silvia, che faceva l’assicuratrice, aveva scelto di lavorare da casa per poter seguire i suoi figli. Eppure anche se aveva tanto da fare, era sempre pronta a aiutare tutti, sorridente e disponibile. La sua generosità l’ha dimostrata fino all’ultimo, esprimendo il desiderio di essere donatrice e infatti sono state espiantate le cornee".

"Mamma a tempo indeterminato" aveva scritto lei sul suo profilo Facebook, dove orgogliosa aveva postato anche foto e video dei suoi splendidi ragazzi. Silvia dagli occhi bellissimi e sempre sorridente, fin da ragazza aveva coltivato anche la passione per i motori ed era una cultrice delle auto inglesi Mini Minor, diventando presidente del club "Mini cooper café" di Quarrata. La notizia della scomparsa di Silvia Chiarucci ha lasciato dolore e sgomento nella comunità quarratina dove la famiglia d’origine è molto conosciuta per aver gestito per anni un negozio di casalinghi a Olmi. Numerose le manifestazioni d’affetto nei confronti della giovane mamma che lascia quattro figli, sia sui profili social dei familiari che di persona alle cappelle del commiato della Misericordia a Quarrata, dove è stata allestita la veglia funebre.

Daniela Gori