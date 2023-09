Muore ex impiegato del distretto a Quarrata: Malore improvviso nell'abitazione

E’ stato un malore, improvviso e fatale, a portarsi via, ieri mattina Mauro Innocenti, 71 anni, mentre si trovava nella propria abitazione di Quarrata. Una notizia inaspettata

che ha colpito e addolorato

la comunità quarratina dove Innocenti era molto conosciuto perchè aveva lavorato per tanto tempo nell’ufficio delle pratiche per l’invalidità civile, al distretto della Asl. Un ufficio importante, dove aveva avuto la possibilità di conoscere molte persone in difficoltà e le loro famiglie, e tutti avevano apprezzato le sue doti professionali e umane in un settore tanto delicato. Ma Innocenti era molto conosciuto anche perché, quarratino doc, amava condividere i suoi momenti liberi con i tanti amici del territorio. Lascia la moglie Daniela e il figlio Matteo.

"Una notizia che ci ha sconvolti, e arrivata inaspettata perché Mauro era pieno di vitalità, uno sportivo che andava in bicicletta, a camminare, in palestra – racconta il il cugino Gabriele Giuntini – poi nel gruppo era un catalizzatore, faceva aggregare le persone con la naturalezza delle persone estroverse".

Un lutto per la famiglia che si aggiunge a un altro triste momento vissuto recentemente: Mauro infatti era parente acquistato di Angela Gigni, l’amata ex bibliotecaria di Quarrata scomparsa soltanto due settimane fa.

"Era una persona sempre disponibile, un uomo equilibrato e generoso – lo ha ricordato il sindaco di Quarrata Gabriele Romiti –. Era andato in pensione da qualche anno, dopo aver svolto un servizio alla cittadinanza in un ambito delicato. Oltre a un ex dipendente pubblico della nostra città, perdo un caro e sincero amico. Esprimo vicinanza alla famiglia in questo triste momento e porgo le più sincere condoglianze da parte mia e dell’amministrazione".

I funerali di Mauro Innocenti si svolgeranno lunedì 4 settembre, alle ore 15, nella chiesa di Santa Maria Assunta, partendo dalle cappelle del commiato della Misericordia di via Brunelleschi a Quarrata, per proseguire poi per il cimitero di Santallemura, dove Mauro Innocenti riposerà.

D.G.