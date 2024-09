È morto Remo Drovandi. Addio allo storico lattaio di Quarrata. È ’entrato’ in tutte le case

Quarrata, 2 settembre 2024 – Se n’è andato sabato 31 agosto per un improvviso arresto cardiaco, all’età di 87 anni, Remo Drovandi. Era stato lo storico lattaio di Quarrata che andava casa per casa a portare il latte fresco e altri generi alimentari ogni mattina. Per questo, ma non solo, Remo era parecchio conosciuto in tutto il territorio e da ieri sono in tanti a mandare messaggi di cordoglio ai suoi familiari: carattere aperto e gioviale, amava stare in compagnia e creare aggregazione, soprattutto organizzando gite in autobus. Era riuscito a creare una rete così popolare che ai suoi viaggi partecipavano da Quarrata e dai comuni limitrofi, molti per vincere la solitudine oltre che per visitare città d’arte o siti religiosi. Remo svolgeva cosi anche un compito importante per la collettività, stimolando la socializzazione e il divertimento e creando momenti conviviali con le merende per tutti durante la gita.

“In queste ore siamo letteralmente ricoperti di messaggi di affetto – ha raccontato il figlio di Remo, Massimo Drovandi – pur in un momento doloroso tanta vicinanza ci fa riscoprire quanto lui avesse lasciato un segno nella comunità. Il babbo era una persona semplice e si vantava delle sue origini, amava la campagna, occuparsi dell’orto, degli olivi, cosa che ha fatto praticamente fino a pochi giorni fa”. Remo era curioso, pieno di interessi e appassionato di musica: gli piaceva il melodramma, per questo organizzava la gita all’arena di Verona, e portava tutti a vedere l’opera.

“Amava moltissimo la nostra Quarrata, le sue tradizioni come la processione, la fiera del bestiame, i concerti della sua amatissima Filarmonica – ha scritto il sindaco di Quarrata Gabriele Romiti - Un uomo che amava stare in compagnia e infatti era benvoluto da tutti. Alla famiglia di Remo, alla moglie Anna, ai figli Massimo e Marco le più sentite condoglianze da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale”. I funerali di Remo Drovandi si terranno oggi, lunedì 2 settembre, alle ore 16, nella chiesa di Santa Maria Assunta, partendo dalle cappelle del commiato della Misericordia a Quarrata dove è esposto da ieri pomeriggio.

Daniela Gori