Cade nel fosso e muore, il corpo trovato dai vigili del fuoco

Sambuca Pistoiese, 26 aprile 2024 – Una caduta accidentale, forse causata da un piede messo in fallo o da un malore. Toccherà ai carabinieri far luce sulle cause che hanno portato alla morte di un uomo di 49 anni in località Treppio, nel Comune di Sambuca Pistoiese, ma quel che pare certo è che si sia trattato di una tragedia.

Il corpo della vittima è stato ritrovato e recuperato intorno alle 12,20 di oggi dal personale dei vigili del fuoco all’interno del fosso Poggiolino, ma la caduta potrebbe risalire a ieri sera. I pompieri erano stati allertati per un soccorso, ma quando sono arrivati sul posto l’uomo era già morto.

Dopo la constatazione del decesso e le autorizzazioni del caso, coadiuvata dal personale medico del 118, la squadra dei vigili del fuoco ha quindi provveduto al recupero e trasporto della salma affidandola al personale dei Carabinieri presenti sul posto per quanto di competenza. Le operazioni si sono concluse alle ore 14.

L’ipotesi più accreditata è appunto quella che si sia trattato di una caduta accidentale. L’uomo stava camminando a piedi a bordo strada e tra le possibilità al vaglio degli inquirenti c’è quella che stesse tornando a casa da un vicino bar. Il 49enne, di professione elettricista, è originario di Vaiano, ma viveva a Treppio da circa un anno.