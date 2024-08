Addio al dottor Ettore Eduardo Cantilena. Una vita nella Cardiologia

Pistoia, 31 agosto 2024 – L’addio a un medico d’altri tempi. Si terrà questo pomeriggio, a partire dalle 15 nella chiesa della Misericordia in via del Can Bianco a Pistoia, il funerale di Ettore Eduardo Cantilena, capitano medico capoguardia della Misericordia scomparso ieri dopo lunga malattia all’età di 86 anni.

Originario di Minori sulla costiera amalfitana, cresciuto nella capitale, pistoiese da una vita per amore di Laura Galligani, professoressa di matematica alle scuole «Betti» venuta a mancare nel 2015. Cardiologo conosciuto e stimato, lascia il figlio Edoardo, specialista in Medicina dello Sport e Posturologia, medico di Estra e Pistoiese nonché della Nazionale azzurra di ciclismo, gli adorati nipoti Filippo e Matilde, la nuora Alessandra, i fratelli Gaetano e Clara, con quest’ultima che l’ha amorevolmente assistito durante i giorni difficili della malattia. Per lunghi anni in servizio all’ospedale del Ceppo, ha continuato a lavorare, con dedizione e tenacia invidiabili, sino a poco tempo fa da libero professionista alla Misericordia di Pistoia.

Personalità forte e autorevole, si faceva apprezzare dai pazienti per competenza, disponibilità e umanità. La battuta sempre pronta alleviava i dolori e soprattutto restituiva grinta e volontà di lottare ai malati. Già presidente del Lions Club di Pistoia, era un amante dello sport, passione che ha trasferito all’erede. Tifoso di Pistoiese (si è seduto in qualche occasione sulla panchina arancione) e Napoli, aveva un amore immenso per la costiera amalfitana, ove trascorreva le sue estati tra Minori e Ravello, il figlio Edoardo e i nipoti, che coccolava con tanti piccoli gesti.

L’Estra Pistoia Basket 2000 ha espresso «la propria vicinanza al medico sociale Edoardo Cantilena per la scomparsa del padre Ettore Eduardo. Medico stimato e conosciuto in tutta la città per aver svolto per moltissimi anni la professione di cardiologo, è venuto a mancare all’età di 86 anni. Tutti i componenti della società si stringono intorno alla famiglia in questo momento di dolore, inviando le più sincere e sentite condoglianze». Mancherà molto, a tutti, il suo sorriso. Gianluca Barni X