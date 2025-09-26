Torna domenica 28 settembre Montuland, il mercatino creativo nel parco di Montuliveto. Le attività saranno dalle 10 alle 20. Anche questa IX edizione sarà una giornata dedicata alla creatività, all’artigianato, alla musica e, novità di quest’anno, al buon vino. Il parco diventerà un grande contenitore di idee, manualità e cultura, pensato per illustratori, artigiani, associazioni culturali, handmade e vintage. Un momento di incontro e scambio, aperto a chi attraverso l’ingegno e la passione, sa dar vita a oggetti e storie uniche. Uno spazio aperto a chi ha un progetto grafico, artistico, artigianale, ma anche alla rivendita di prodotti. L’ingresso sarà libero e gratuito, con degustazioni e attività a pagamento. La novità di questa edizione sarà una degustazione enologica nel parco.

Domenica 28 settembre, dalle 11 alle 20, i visitatori avranno l’occasione di incontrare 20 produttori provenienti da diverse zone, degustare le loro etichette e scoprire storie di passione e artigianalità dietro ogni bottiglia. L’evento si terrà nell’Area Sagra del Parco di Montuliveto. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con Happy Orange Wine, Happy Wine, due realtà impegnate nella valorizzazione e nella diffusione della cultura del vino autentico, prodotto nel rispetto della terra e delle tradizioni contadine. L’evento è in collaborazione con Fisar Pistoia. Le attività di Montuland: alle ore 10, per adulti e bambini, Yoga con Pistoia Yoga; Turbo Podcast con Radio Tamarindo alle ore 11 (7/13 anni); alle 15:30 aperto ad adulti e bambini il Workshop di Tazza in ceramica. Tutto il giorno sarà possibile partecipare alla lavorazione su vetro con Arimaurizio (dai 4 anni). Musica in gioco con Filippo e Irene (dai 4 anni) inizierà alle ore 15.30.

G.A.