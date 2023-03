Montale è ancora paese della fiaba Due giorni di convegni e narrazioni Con docenti, studiosi e ragazzi

Il progetto "Montale, paese della fiaba" celebrerà la sua seconda edizione nelle giornate di giovedì 30 e di venerdì 31 marzo con un convegno sul tema "Pinocchio e altre fiabe" nel pomeriggio del 31 al Nuovo Centro Culturale Nerucci e un grande spazio, per tutta la prima giornata di giovedì 30, lasciato ai lavori e alle attività svolte dalle scuole non solo di Montale, ma anche di Prato, Agliana, Pistoia e Monsummano. La vocazione per la fiaba di Montale nasce, come si sa, dall’aver avuto tra i suoi conpaesani lo scrittore Gherardo Nerucci, autore delle Sessanta Novelle Popolari Montalesi. Il frutto più recente di questo legame tra il paese e la fiaba è il progetto "Montale Paese della fiaba" promosso dall’Amministrazione con la collaborazione di altre associazioni e enti culturali come l’Auser, l’Istituto Culturale Tedesco si-po.org e l’associazione "Donne di carta". L’evento richiama a Montale studiosi, docenti e alunni, dalla scuola dell’infanzia fino alle superiori.

"Lavorando con le fiabe" è appunto il titolo che racchiude tutte le attività svolte nelle scuole da studenti e insegnanti per essere esposte a Montale, nella ex sala consiliare della Badia, il 30 marzo. Si inizierà al mattino con i saluti dell’assessore alla cultura Tiziano Pierucci e l’assessora alle politiche sociali Sandra Neri per proseguire con i lavori della scuola primaria e dell’infanzia e di Montale, due interventi della scuola secondaria di primo grado di Montale e il lavoro della scuola media dell’istituto Mantellate di Pistoia. Nel pomeriggio sarà la volta del Capitini di Agliana, del Caponnetto di Monsummano, del Frank-Carradori di Pistoia, dell’Ic di Agliana, del liceo scientifico Livi di Prato, della scuola di musica Betti di Montale e del liceo musicale Cicognini-Rodari di Prato.

Tra un lavoro e l’altro, sia al mattino che al pomeriggio, sono previste narrazioni e letture da parte dell’associazione Donne di Carte e i racconti dei nonni proposti dall’Auser di Montale. Il 31 marzo la manifestazione si sposta al Centro Culturale Nerucci per il convegno su "Pinocchio e altre fiabe" con il saluto del sindaco Ferdinando Betti, della consigliera comunale Barbara Innocenti e di Daniele Dami e Sabrina Bertini dell’Associazione Lend. Il convegno, moderato da Laura Santanni, comprende relazioni di Stefano Giovannuzzi (Calvino e le Fiabe italiane), Fabrizio Scrivano (Collodi tra le fiabe), Oleksandra Rekut (Pinocchio in Ucraina). Nel pomeriggio interverranno Maria Varano (Pinocchio, padre e figlio) e Sabrina Bertini di Lend PO-PT su storytelling e orientamento narrativo in inglese.

Giacomo Bini