Montagna senza pediatra. Incontro con le famiglie: "Un servizio necessario"

Alla fine di questo mese la pediatra attualmente in servizio sulla Montagna pistoiese abbandonerà l’ambulatorio nei Comuni di San Marcello Piteglio e Abetone Cutigliano. Al fine di individuare una soluzione, si legge in una nota di Fratelli d’Italia, "a breve, mercoledì 11 settembre alle ore 15, si terrà a Pistoia un incontro richiesto dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Capecchi, su sollecitazione di alcuni genitori della Montagna Pistoiese, con la Direttrice della Società della Salute. Argomento della riunione – scrive l’ufficio stampa del consigliere regionale Alessandro Capecchi - la situazione presente e futura dell’area montana che rimarrà senza la pediatra, che segue oltre 200 bambini della zona, dopo che lei ha annunciato l’intenzione di trasferirsi altrove. All’incontro, oltre ad alcuni genitori i cui figli sono attualmente seguiti dalla pediatra, parteciperanno la direttrice della Società della Salute Pistoiese Silvia Mantero e lo stesso consigliere regionale Alessandro Capecchi". "Ho richiesto questo incontro – precisa il consigliere - dopo le segnalazioni ricevute, perché si tratta di un servizio troppo importante per le famiglie e c’è bisogno di chiarezza su tutta la vicenda ma, soprattutto, su cosa accadrà nel prossimo futuro. Il fatto che la manifestazione di interesse promossa dalla struttura sanitaria per trovare un sostituto alla dottoressa Capuzzo sia andata deserta è un campanello d’allarme per tutti. C’è il rischio che nella zona della Montagna Pistoiese ci siano centinaia di famiglie senza assistenza pediatrica per i loro bambini e questa eventualità deve essere scongiurata", sono le parole con cui si conclude la riflessione di Alessandro Capecchi, consigliere regionale di Fratelli d’Italia. La dottoressa Capuzzo era entrata a gestire il servizio dell’ambulatorio montano in sostituzione della dottoressa Perone, ormai quasi tre anni or sono. Nel 2021 ci furono numerose e accese proteste, nonostante le restrizioni covid ci furono numeri importanti alle manifestazioni (foto) che chiedevano attenzione per i bambini. Il problema però era nato molti anni prima, fino ai primi anni ’90 era possibile per il medico di famiglia, se in possesso della specializzazione, esercitare anche l’attività di pediatra. Poi cambiarono le regole e fu individuata una figura specifica.

Andrea Nannini