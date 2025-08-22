Ponte sulla Bure. Sensi unici alternati. Da settembre sono tre. Tutti i cantieri aperti

E’ in arrivo un altro senso unico alternato sulla via provinciale montalese, a Pontenuovo, vicino al ponte sulla Bure. La Provincia di Pistoia, proprietaria della strada, ha dato il nulla osta al Comune di Pistoia, che lo aveva richiesto, per emettere una ordinanza che istituisca un senso unico alternato sulla Montalese, all’incrocio con via San Quirico, dal 4 al 10 settembre 2025. L’istituzione del senso unico alternato è stata chiesta dal Comune per effettuare lavori di bitumazione della strada dopo l’intervento sulla rete idrica effettuato da Publiacqua. Insieme al senso unico alternato sarà istituito un divieto di sosta su entrambi i lati della strada e un limite di velocità di 30 chilometri orari. Tali limitazioni della circolazione saranno in vigore dal 4 al 10 settembre 2025 dalle ore 8 alle ore 18. Dunque all’inizio di settembre ci saranno al Pontenuovo tre sensi unici alternati nel giro di poche centinaia di metri.

Il primo davanti alla villa Paterno, per i lavori di ricostruzione del muro che è stato demolito per fare posto a un tratto della ciclovia del sole. Il secondo senso unico è quello sul ponte sulla Bure che è stato riaperto alla metà di giugno, ma solo parzialmente e con un divieto ai veicoli pesanti superiori a 3,5 tonnellate. Dei tre sensi unici alternati quello di più breve durata, appena sei giorni, sarà l’ultimo appena autorizzato dalla Provincia per l’asfaltatura della strada all’incrocio con via San Qurico. Il semaforo davanti a villa Paterno richiederà ancora del tempo per essere rimosso, ma la ditta incaricata riprenderà il lavoro subito dopo le ferie e procederà a ritmi serrati come ha fatto finora. Il lavoro di ricostruzione del muro, utilizzando le vecchie pietre del muro antico, è un intervento complesso, ma la ditta ha già dimostrato di operare senza interruzioni ed efficacemente nel lavoro già fatto sul muro davanti alle scuole del Pontenuovo. Il senso unico alternato che appare al momento destinato a durare di più è quello sul ponte, dove, per tornare al doppio senso di circolazione occorrono due condizioni: l’esecuzione dei lavori, da parte della Provincia, di consolidamento del ponte nella parte bassa, dove si trova una fessurazione nella spalla est della struttura, e anche la realizzazione da parte del Comune di una nuova passerella pedonale nell’ambito della Ciclovia del Sole. E al momento non sono stati comunicati tempi certi per l’esecuzione di queste due opere.

Giacomo Bini