Le misure che servono

Raffaele Marmo
Le misure che servono
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incendio ViperBlack out ViareggioMeri MalucchiMaltempoFuksas cubo nero FirenzeMorta dopo trattamento estetico
Acquista il giornale
CronacaNuovi sostegni per la squadra di Forza Italia
22 ago 2025
ALESSANDRO BENIGNI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Pistoia
  3. Cronaca
  4. Nuovi sostegni per la squadra di Forza Italia

Nuovi sostegni per la squadra di Forza Italia

La prima forza politica a chiudere il ’listino’ per il consiglio regionale è stata Forza Italia. "Stiamo lavorando per costruire...

La prima forza politica a chiudere il ’listino’ per il consiglio regionale è stata Forza Italia. "Stiamo lavorando per costruire...

La prima forza politica a chiudere il ’listino’ per il consiglio regionale è stata Forza Italia. "Stiamo lavorando per costruire...

La prima forza politica a chiudere il ’listino’ per il consiglio regionale è stata Forza Italia. "Stiamo lavorando per costruire una proposta politica competitiva per questa tornata elettorale" aveva dichiarato nei giorni scorsi Marco Stella, consigliere regionale, capogruppo e coordinatore regionale di Forza Italia, intervenuto proprio a Pistoia per presentare la squadra di candidati che il partito presenterà alle prossime elezioni. Alessandro Sabella, assessore al turismo del Comune di Pistoia, sarà il capolista. Sabella, in particolare, si è già schierato convintamente a sostegno del suo sindaco, Alessandro Tomasi, sebbene i vertici regionali e nazionali del partito stiano ancora nicchiando, per usare un eufemismo, prima di dare il ’disco verde’ al candidato in pectore del centrodestra. Assieme a lui saranno candidati la coordinatrice provinciale Anna Bruna Geri, Elisa Pirrotta (segretaria comunale forzista a Monsummano Terme), Vittorio Sgobba (sempre per l’area valdinievolina), Giulia Fondi (assessore ad Agliana) e Massimo Zucchelli (in quota Unione di Centro).

A sostenere i candidati forzisti ci sarà anche un pezzo importante di Noi Moderati: nei giorni scorsi, infatti, l’ormai ex vice-coordinatore pistoiese del partito Paolo Bacci e il consigliere comunale di Montale (membro del coordinamento Anci Giovani Toscana) Michael Paperetti hanno annunciato l’uscita da Nm e il contestuale appoggio alla lista azzurra. E chissà che anche delle componenti di Azione, complice l’apparente rottura con il fronte civico-riformista per Giani, non facciano scelte analoghe.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata