Nuovi sostegni per la squadra di Forza Italia

La prima forza politica a chiudere il ’listino’ per il consiglio regionale è stata Forza Italia. "Stiamo lavorando per costruire una proposta politica competitiva per questa tornata elettorale" aveva dichiarato nei giorni scorsi Marco Stella, consigliere regionale, capogruppo e coordinatore regionale di Forza Italia, intervenuto proprio a Pistoia per presentare la squadra di candidati che il partito presenterà alle prossime elezioni. Alessandro Sabella, assessore al turismo del Comune di Pistoia, sarà il capolista. Sabella, in particolare, si è già schierato convintamente a sostegno del suo sindaco, Alessandro Tomasi, sebbene i vertici regionali e nazionali del partito stiano ancora nicchiando, per usare un eufemismo, prima di dare il ’disco verde’ al candidato in pectore del centrodestra. Assieme a lui saranno candidati la coordinatrice provinciale Anna Bruna Geri, Elisa Pirrotta (segretaria comunale forzista a Monsummano Terme), Vittorio Sgobba (sempre per l’area valdinievolina), Giulia Fondi (assessore ad Agliana) e Massimo Zucchelli (in quota Unione di Centro).

A sostenere i candidati forzisti ci sarà anche un pezzo importante di Noi Moderati: nei giorni scorsi, infatti, l’ormai ex vice-coordinatore pistoiese del partito Paolo Bacci e il consigliere comunale di Montale (membro del coordinamento Anci Giovani Toscana) Michael Paperetti hanno annunciato l’uscita da Nm e il contestuale appoggio alla lista azzurra. E chissà che anche delle componenti di Azione, complice l’apparente rottura con il fronte civico-riformista per Giani, non facciano scelte analoghe.