Monopattino. Travolge bimbo in pieno centro

Un infortunio e tanto spavento per un bambino di dieci anni, che ieri pomeriggio nel centro di Pistoia è stato travolto da un giovane su un monopattino elettrico. l’incidente, purtroppo non il primo di questo genere, è avvenuto in via Cino, intorno alle 16.30, proprio quando il centro cittadino era gremito di gente, per lo più ragazzini travestiti per Halloween impegnati a fare "dolcetto o scherzetto" nei negozi. Una situazione di affollamento che mal si conciliava con il transito con i monopattini e mezzi per le strade che fanno parte della ztl. Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Pistoia e la Croce Verde di Chiazzano, che ha trasportato il bambino dolorante a un piede in codice giallo al pronto soccorso del San Jacopo.