Monica Menchi è Anna Magnani, "Nannarella" "Interpreto la donna e l’attrice, tra mito e realtà"

Diva, ma prima ancora donna. E allora da un lato il talento e la professionalità che l’hanno consacrata a ‘mito’, dall’altro anche le fragilità, la ruvidezza, quell’inesauribile bisogno d’amore. Cinquant’anni che Anna ‘Nannarella’ Magnani e tra i tanti omaggi che certamente arriveranno in questo 2023 ce n’è uno tutto pistoiese ed è quello elaborato dall’attrice e regista Monica Menchi che a teatro porta la sua rilettura della magnifica Magnani, nello spettacolo "Nannarella... Semplicemente divina" al suo debutto stasera 21 al teatro Buonalaprima di Borgo a Buggiano. A cinquant’anni dalla sua scomparsa, lo spettacolo ripercorre gli esordi cinematografici della Magnani attraverso celebri scene dei film, narra le sue vicende amorose (la piu` celebre con Roberto Rossellini), facendo trapelare la sua immagine di una donna fragile e forte, ‘ruvida’ come molti l’hanno definita, ma profondamente legata alla sua terra, alle sue radici, alla sua famiglia. Lo spettacolo rievoca la grande personalita` della Magnani, attraverso il suo successo, la sua professionalita` e la sua umanita`, la sua fragilita` di donna e madre. "Il testo comincia parlando dei suoi inizi, dei motivi che che l’hanno indotta a diventare attrice, ‘tra una lacrima di troppo e una carezza di meno’, quasi come se quello fosse il suo riscatto, il suo bisogno di essere amata da tutti – spiega Menchi -. Un personaggio immenso, che in ‘Nannarella’ cerco di restituire sì nella sua forza, ma anche nella sua fragilità". Sul palco la cantante Antonella Grumelli e il maestro Daniele Biagini, mentre affiancherà Monica Menchi nei panni della bimba di "Bellissima" la piccola Clara Romiti, al debutto in scena. Info: 333.6812900.

linda meoni