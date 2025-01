Molte opportunità nella ristorazione

Opportunità di lavoro nella ristorazione veloce in Toscana, con offerte per giovani e non solo. Burger King è alla ricerca di personale, anche senza esperienza, da inserire nei propri fast food. La disponibilità richiesta è per turni, fine settimana e festività, con possibilità di contratti part-time. La posizione aperta è quella di addetto alla ristorazione e per il ristorante di Siena è prevista anche la possibilità di un tirocinio. Per candidarsi e consultare le offerte disponibili: staging.burgerking.it/lavora-con-noi.

Anche McDonald’s ha avviato le selezioni per addetti alla ristorazione in diversi ristoranti della Toscana, tra cui quelli di Firenze, Empoli, Pistoia e Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo. Inoltre, per il ristorante di Arno Ovest, situato sull’autostrada A1 Milano-Napoli nei pressi di Reggello, è aperta una posizione per restaurant manager. Per questa figura si richiede un’esperienza lavorativa continuativa in azienda, preferibilmente con responsabilità o gestione di team, oltre al possesso di un diploma di scuola media superiore. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito: www.mcdonalds.it/lavora-con-noi.

Infine, il gruppo Cgierre, proprietario di diversi marchi della ristorazione, è in cerca di personale in Toscana. Tra le posizioni aperte, si segnalano camerieri di sala per l’Old Wild West all’interno del Valdichiana Outlet Village a Foiano della Chiana e addetti alla sala e alla cucina a La Spezia. Sono inoltre richiesti addetti alla cucina e camerieri di sala per l’Old Wild West di Prato, addetti alla cucina per i ristoranti di Novoli a Firenze e di Sesto Fiorentino e addetti alla ristorazione appartenenti alle categorie protette ad Arezzo. Per maggiori dettagli: www.cigierre.com/it/offerte-di-lavoro.