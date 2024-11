"M’illumino di rosso e dico no" . Flash mob, letture e camminata

Dal 23 al 25 novembre il Comune di Agliana ha dato vita a diverse iniziative in concomitanza con la "Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne". Agliana ha aderito anche alla campagna antiviolenza promossa dalla Società della salute di Pistoia, che coinvolge i commercianti con allestimento di vetrine a tema e proposta ai clienti di una bevanda analcolica di colore rosso. Dal 23 al 30 novembre il palazzo del consiglio comunale sarà illuminato di rosso e i commercianti che aderiscono alla campagna della Sds pistoiese "Uniti contro la violenza" allestiranno vetrine a tema, esponendo vetrofanie e materiali della campagna antiviolenza. Inoltre, si potrà trovare la bevanda analcolica di colore rosso in quattro esercizi del centro: Bar Al posto giusto, Bar pasticceria Gallo Nero, Le delizie del fritto e Bar tabacchi Gm. Il 25 novembre, dalle 9.15, all’auditorium della scuola Bartolomeo Sestini, letture, musica e video per dire "No alla violenza sulle donne" con il Gruppo adAltavoce di Agliana e il corso di canto della scuola di musica di Agliana. Alle 18, in piazza Gramsci, Flash mob con le scuole di danza aglianesi e letture del Gruppo adAltavoce, con la partecipazione degli operatori del progetto "Educativa di strada" e un gruppo di giovani coinvolti nel progetto.

"Lo scopo – informa l’assessore alle politiche sociali Greta Avvanzo – è coinvolgere gli utenti del progetto “Educativa di strada“ anche nella sensibilizzazione sul tema della violenza". Sempre il 25 novembre, nell’ambito dell’iniziativa "Semi per piantare relazioni sane" alla mensa della scuola dell’infanzia colazione in rosso e alla mensa della scuola primaria pranzo in rosso. Alla biblioteca comunale "Angela Marcesini" arriveranno nuovi libri sullo scaffale rosso. Sabato 30 conclusione delle iniziative antiviolenza con la seconda edizione della "Camminata in rosso". Ritrovo alle 10 in piazzetta Tucci (davanti all’ingresso del parco Pertini, lato via Roma), indossando qualcosa di rosso e partenza per la camminata con la partecipazione delle scuole di danza di Agliana.

Piera Salvi