Mille Miglia da sold out Bagno di folla in piazza per lo storico evento

È arrivato il giorno delle Mille Miglia. Tanto il pubblico di grandi e piccini che ha creato un corridoio di sorrisi e saluti tra le vie cittadine per accompagnare le auto storiche. Per la terza volta lo spettacolo automobilistico ha percorso le strade di Pistoia, coinvolgendo la provincia nella terza tappa della corsa. Quest’anno l’evento è arrivato in città sempre grazie ad Aci, ma per festeggiare un compleanno particolare, i cento anni dell’ente a Pistoia. Partiti da Roma alla volta di Parma i concorrenti sono entrati nella Piana pistoiese scendendo il San Baronto, dove il Tribute Ferrari ha deviato verso Quarrata per una sosta alla Villa Magia. Il resto dei partecipanti sono entrati in città attraversando il centro storico fino a piazza Duomo dove hanno effettuato il controllo a timbro. La cornice da cartolina della piazza ha fatto da scenografia al pubblico accorso per la possibilità di ammirare e immortalare il passaggio delle storiche vetture da sogno e perché no, cercare di avvistare qualche vip come tradizione vuole.

La carovana di macchine ha transitato poi in direzione piazza Oplà dove era previsto il punto di controllo orario per poi proseguire sulla via modenese verso Abetone in direzione dell’arrivo di tappa a Parma. Da Ponte Sestaione, vicino Cutigliano, ad Abetone, è stata prevista una prova di media che consiste nel percorrere quel tratto di strada rispettando un range di velocità media entro i limiti previsti dal codice della strada. Una prova a tempo particolare che non si basa sulla velocità ma sulla regolarità. "Finalmente è arrivato il giorno – ha commentato Giorgio Bartolini, direttore di Aci Pistoia, a margine della bellissima manifestazione che ha attirato visitatori da ogni dove –. La Mille Miglia è arrivata a Pistoia per la terza volta, dopo l’estate 2017 in occasione di Pistoia capitale della cultura, e del 2019 quando l’organizzazione ci contattò vista la precedente esperienza. Nel 2023 la Mille Miglia torna a Pistoia in occasione della celebrazione del centenario della fondazione dell’Automobile Club Pistoia, una data che merita la sua giusta celebrazione. Questa questa occasione è particolare perché il centenario della nostra fondazione è un motivo di vanto e soddisfazione. Ma è una festa per tutti qui in piazza Duomo, in questa grande cornice per l’anno celebrativo dalla fondazione".

Anche la Montagna pistoiese, patria degli amati corridori Mauro Nesti e Fabio Danti, si è colorata di bianco e rosso per onorare il passaggio delle auto.

Gabriele Acerboni