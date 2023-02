"Mia sorella creava le opere con i ritagli"

Il giorno 6 febbraio 2023 abbiamo intervistato Antonietta Pasqualino di Marineo, chiedendole di parlarci di sua sorella Pippa Bacca dal punto di vista artistico e umano. "Pippa Bacca era un ‘artista, esatto! Il fatto che l’ha resa famosa, purtroppo, è stata questa ultima performance che è un progetto molto articolato con moltissimi temi…però lei, in realtà, era un’artista che faceva molte sperimentazioni diverse, non dipingeva in modo classico, non è che usava il foglio e la penna. Faceva principalmente dei ritagli e poi spesso aveva queste modalità di comunicare con delle performance. Una volta aveva fatto una mostra in tre appartamenti in un palazzo qui a Milano in cui lei faceva la curatrice della mostra, in realtà le opere erano tutte sue. È davvero difficile raccontare in poco tempo il lavoro artistico di Pippa. È anche un po’ difficile definirla. Sicuramente era molto creativa, cioè lei aveva delle idee e le realizzava. Lei andava avanti per la sua strada". Grazie Pippa Bacca! Grazie per averci insegnato a credere nei nostri sogni senza aver paura di

portare avanti le nostre idee.