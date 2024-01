"Meteopass" la burla social di Petrucci

"Meteopass":è il nome della tessera per chi vuole salire in condizioni meteo perfette, sulla Montagna pistoiese a partire dal primo gennaio 2024. A comunicarne l’attivazione è stato il suo inventore, un imprenditore di Pianosinatico dal nome di Dimitri Petrucci, autorizzato, a suo dire, dal "Gran Consiglio della Montagna". "Questa sarà la salvezza della montagna – scrive Petrucci su Facebook – dal 2024 gli ingressi nelle giornate “meteoperfette“, saranno contingentati. Troppa affluenza, troppa confusione e troppe ripercussioni sull’ambiente. Quindi, dal primo gennaio 2024, salire in montagna con la neve nei giorni in cui splende il sole e gli impianti sono aperti, o fuggire dal caldo delle città in estate per godere del fresco sarà possibile solo con il Meteopass. Questa tessera, dotata di microchip, sarà rilasciata a partire dal primo giorno dell’anno, negli esercizi della montagna. Mentre gli accessi in giorni “meteoimperfetti“ e cioè, quando pioviscola, quando in inverno c’è poca neve, quando in estate fa freddo, farà guadagnare punti. Ogni 50 punti avrete diritto a 24 ore di soggiorno nei periodi “meteoperfetti“. E’ finita l’era in cui si guardavano le webcam e si saliva in montagna solo se il sole spendeva o se le piste erano impeccabili! Da oggi, la montagna, bisogna guadagnarsela! Vedetela così, questo nuovo sistema permetterà agli operatori di sopravvivere e continuare a poter offrire servizi in ogni giorno dell’anno, rinunciando serenamente all’utopica, granitica certezza del dover accontentare gli incontentabili". Ovviamente tutto falso, Dimitri ha voluto burlarsi dei creduloni, che però sono fioccati, in fondo però, anche un invito, il suo, a riflettere su dove la Montagna pistoiese stia andando e se quella è la strada giusta.

A.N.