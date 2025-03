Metalmeccanici. Oggi sciopero per il contratto

Quest’oggi scioperano per otto ore, scendendo anche in piazza a Firenze, i metalmeccanici di Firenze, Prato e Pistoia, per i rinnovi del contratto nazionale del comparto industria: prevista una manifestazione di Fim, Fiom e Uilm che partirà alle 9:30 da Novoli. L’iniziativa fiorentina anticipa di due giorni quella nazionale: il 28 marzo sarà sciopero Fim, Fiom, Uilm per il rinnovo del contratto nazionale metalmeccanici (è il terzo sciopero in pochi mesi) e in quella data sono previste manifestazioni negli altri capoluoghi. Il corteo partirà alle 9:30 da via Barile, poi viale Guidoni, via del Ponte di Mezzo, via Il Massaio, via dell’Arcovata, via Circondaria, via Scipio Sighele, via del Romito, via Cosseria, Ponte degli Alpini, via caduti di Nassyria, Piazzale Montelungo, viale Strozzi, arrivo in piazza Bambini e bambine di Beslan.