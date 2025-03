Messaggi di giustizia sugli alberi. La lezione degli studenti con Libera

I giovanissimi studenti dell’Istituto Comprensivo Nannini di Vignole e Bonaccorso da Montemagno hanno letto i nomi delle vittime della criminalità organizzata. E dopo aver affrontato l’argomento in classe, hanno composto dei pensieri su pezzi di carta che hanno appeso sugli alberi del terreno di via Statale confiscato qualche anno fa alla camorra. E’ così che Quarrata ha celebrato la trentesima edizione della "Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie", lo scorso lunedì. Un’iniziativa che a livello locale è stata promossa dal Comune di Quarrata, dalla sezione pistoiese di Libera, Cgil Pistoia, Spi Cgil Pistoia, Cisl Toscana Nord e Uil Pistoia, è iniziata a Catena interno alle 10. "Il vento della memoria semina giustizia", il tema di questa edizione alla base delle riflessioni e delle considerazioni degli scolari e dei docenti.

Gli alunni delle scuole che hanno partecipato hanno reso omaggio alle persone che sono state uccise dalle mafie. E i rami delle piante si sono riempiti di cartellini di carta con chiari messaggi contro la criminalità: "Nel mondo siamo contro le mafie", "Tutti contro le mafie" e "Le mafie vanno condannate a morte certa" si leggeva su alcuni fogli che sventolavano insieme al vessillo di Libera. E nell’occasione, l’associazione fondata da don Luigi Ciotti (che a Quarrata è di casa) ha annunciato le date del campo estivo "E!State Liberi" organizzato in collaborazione con Spi Cgil Pistoia, che anche la prossima estate (dal 21 luglio al 26 luglio prossimi) porterà ragazzi e ragazze del territorio nuovamente sull’appezzamento di via Statale.

"Si tratta di un terreno acquisito in forma temporanea dal Comune di Quarrata e vogliamo farlo vivere. C’è stata una partecipazione più numerosa rispetto agli scorsi anni e ciò fa ben sperare – ha detto Alessandra Pastore, referente di Libera Pistoia - perché le mafie sono ancora oggi un macigno che schiaccia la nostra democrazia, che si infiltrano nei settori vitali della società da quello economico a quello politico. Bisogna tenere gli occhi aperti". Un’idea rilanciata dall’amministrazione comunale, attraverso il sindaco Gabriele Romiti. "Vogliamo che questo terreno diventi definitivamente di proprietà del Comune – le parole del primo cittadino, a margine dell’iniziativa - per poter fare interventi a beneficio di tutta la comunità come un orto didattico, un giardino pubblico, una zona a parcheggio. Per poterlo vivere ogni giorno, tutto l’anno".

Giovanni Fiorentino