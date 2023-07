Messa in sicurezza, lavori all’asilo Il faro

Sono in corso all’asilo nido Il Faro i lavori di messa in sicurezza strutturale, che saranno seguiti da quelli per l’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi. L’intervento programmato dall’Amministrazione comunale prevede un investimento complessivo di 450mila euro, risorse stanziate nell’ambito del Pnrr. Nello specifico, gli interventi riportati nel progetto redatto dai tecnici incaricati dal Comune, e vagliato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Pistoia, permetteranno di consolidare dal punto di vista statico alcune porzioni della scuola di via Santa Maria Maggiore e poi di migliorare la resistenza al fuoco delle strutture portanti. "In questi anni, l’Amministrazione ha investito moltissimo nelle scuole – ricorda Alessandra Frosini, assessore ai lavori pubblici – e continuerà a farlo. Anche quest’estate i lavori sono davvero molti e importanti, effettuati con risorse proprie e ottenute dalla partecipazione a bandi. Si tratta di interventi che garantiranno una maggiore sicurezza agli edifici scolastici e renderanno gli ambienti più confortevoli. Gli uffici dell’edilizia scolastica stanno portando avanti un grande lavoro per garantire a tutti un buon rientro a scuola a settembre".

Previste, dunque, tra le varie opere, il rinforzo strutturale con il consolidamento dei pilastri e altri interventi di rafforzamento, così da garantire una risposta migliore a eventuali azioni sismiche. Poi, per l’antincendio, la verniciatura intumescente a protezione degli ambienti, la realizzazione di tramezzi in cartongesso per la formazione di disimpegni e l’adeguamento dell’impianto di illuminazione di emergenza. Programmato anche l’adeguamento degli infissi interni ed esterni, con l’installazione di porte REI e maniglioni antipanico sulle uscite di emergenza. A seguito della gara, la realizzazione dell’intervento è stata affidata alla ditta Co.Ge.Ben. Srls. La conclusione dei lavori di consolidamento in corso è prevista a settembre, in tempo per l’inizio dell’anno scolastico.