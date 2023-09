Mercato, si cambia Ecco tutte le novità Banchi in via Vannucci Niente più Spirito Santo

Non una rivoluzione vera e propria, ma una serie di cambiamenti necessari ad abbracciare le molteplici esigenze dei commercianti e dell’Amministrazione. Potremmo sintetizzare in questo modo il nuovo Regolamento del commercio che verrà proposto in consiglio comunale lunedì prossimo e che è stato illustrato nel dettaglio in una conferenza stampa tenuta dall’assessore al commercio Gabriele Sgueglia. La novità principale riguarda lo spostamento del mercato e la conseguente "liberazione" di piazza dello Spirito Santo, col dislocamento dei banchi delle scarpe nell’intero centro storico e non più in una sola area. In particolare, lungo via Atto Vannucci verranno sistemati 14 banchi, andando così ad occupare una zona che rappresenta una delle principali vie d’accesso alla città e che ha nei dintorni diverse aree di parcheggio.

"Penso che da parte dall’amministrazione sia stato fatto un grande lavoro – esordisce Sgueglia – grazie al coinvolgimento diretto delle categorie e degli operatori del settore attraverso dialoghi e tavoli di confronto. La premessa è che la nostra volontà è quella di tenere il mercato in centro storico, in quanto rappresenta un’occasione importante per animare la nostra città in giornate che altrimenti avrebbero poco da offrire, soprattutto all’interno delle mura. La liberazione di piazza Spirito Santo permetterà di progettare l’organizzazione di iniziative e eventi che durino più di una giornata e andrà inoltre incontro alle richieste degli stessi operatori del mercato delle scarpe. Via Vannucci rappresenta una zona commercialmente interessante – prosegue l’assessore –, vicina alla stazione e quindi appetibile per chi viene da fuori città e sarà prossimamente oggetto di riqualificazione grazie al Pnrr".

Un altro punto importante della proposta è l’aumento dei banchi alimentari e produttori agricoli in piazza della Sala e in piazza San Francesco. In quest’ultima si passerà dagli 8 banchi attualmente presenti ad addirittura 20 unità, mentre sulla Sala da 7 si passerà a 16, con 3 collocati in piazzetta degli Ortaggi. "L’aumento dei banchi nelle due piazze dimostra quanto queste siano importanti per la città – sottolinea Sgueglia – e quanto l’Amministrazione ci punti per dare linfa al commercio cittadino. Al tempo stesso ci tengo a precisare che non alimenteremo ulteriormente lo scontro tra dehor e banchi del mercato: ognuno avrà il proprio spazio e abbiamo già programmato una mappa per facilitare la convivenza e l’utilizzo degli spazi comuni".

L’assessore ha poi affrontato la questione legata al mercato nella zona dello Stadio, definita da lui un Piano B su cui poter fare affidamento in alcune situazioni specifiche: "La riflessione parte dal presupposto che secondo l’Amministrazione la città deve poter essere in grado di ospitare grandi eventi che occupino più giornate. Per farlo è necessaria una flessibilità da parte del mercato, con la consapevolezza che eventi di questo tipo saranno pochi nell’arco di un anno. In tali occasioni i banchi verranno spostati nella zona dello Stadio – conclude –, che rappresenta la miglior soluzione da ogni punto di vista. Fermo restando che, in occasione di eventi in piazza del Duomo come il Pistoia Blues, i banchi verranno spostati in Piazza San Francesco".

Michele Flori