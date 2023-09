Mercato in zona. Stadio: scattano i divieti alle auto

Domani tutto il mercato cittadino (compresa anche piazza San Francesco) si svolgerà nella zona dello stadio. In zona stadio sono, quindi, previste alcune modifiche alla viabilità sempre nel giorno di domani dalle 6 alle 16. In via dello Stadio (tratto dal viale Italia a via Donatori del Sangue), via Donatori del Sangue (tratto da via dello Stadio a via Olimpiadi), via delle Olimpiadi (tratto dal parcheggio di piazza Oplà a via Donatori del Sangue) e nel parcheggio di via delle Olimpiadi ad est di piazza Oplà sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli al fine di consentire le operazioni di segnatura degli spazi occupati dai banchi.