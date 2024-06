Mercato, il confronto va avanti: "I commercianti meritano soluzioni"

Si accende la polemica sulla riorganizzazione del mercato cittadino. Il vicesindaco Luca Tridente interviene denunciando come "la crociata di Giacomo Melosi è basata sul famoso detto pesciatino ‘dice’- afferma -Melosi riconosce che il mercato è carente e necessita di essere valorizzato, ma anziché fare proposte blatera idee strampalate, come quella ‘di spostare il mercato all’interno del vecchio mercato dei fiori quando piove’, o di spostarvi la parte gastronomica, creando ulteriore divisione a causa della distanza tra i banchi di piazza Mazzini e quelli del vecchio mercato. Si vede che il consigliere Melosi non ha idea di come rilanciare il mercato; gli ribadisco l’invito di disponibilità a valutare qualsiasi proposta concreta, senza togliergli la benché minima possibilità di visibilità mediatica. Pescia merita un mercato che sia all’altezza della città- prosegue -la situazione che abbiamo trovato è quella di un mercato che necessita di essere rivisto, a causa dei molti buchi dovuti alle attività che hanno cessato o hanno scelto di non venire più. Il commercio si rilancia con proposte concrete e realizzabili senza inutili show, senza dividere i commercianti che di tutto hanno bisogno tranne che di inutili polemiche, tentando di mettere gli uni contro gli altri".

È intervenuta anche Confcommercio: "La collocazione in piazza Mazzini e via Borgo della Vittoria è opportuna- commenta -libera il traffico in via Ricasoli e via Libero Andreotti, oltre a diversi posti auto. Si coglie l’obiettivo di evitare che la circolazione si intasi e si recuperano parcheggi utili. Sono accorgimenti che vanno nella direzione di una gestione più efficace della giornata. Uno scenario rispetto al quale abbiamo iniziato una raccolta firme e che abbiamo prospettato all’amministrazione comunale fin dal giorno del suo insediamento: torneremo a parlarne con loro all’inizio della prossima settimana".

Emanuele Cutsodontis