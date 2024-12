Mercatini e presepi. Si accende il Natale. Un ricco programma

Manca poco a Natale e anche Serravalle sta preparandosi. A partire da oggi, con l’accensione delle luminarie, l’inaugurazione della mostra di presepi (presso l’ex-scuola dell’infanzia di Serravalle paese) e del Mercatino del Podere a Vinacciano (dalle 16:30 alle 19:30). Eventi anche per ai più piccoli: da mercoledì prossimo la biblioteca Eden ospiterà alle 21 i laboratori creativi per bimbi dai 6 ai 10 anni, per un appuntamento che si ripeterà secondo le medesime modalità anche venerdì prossimo e il 20 e il 27 dicembre successivi. Si rivolge ai giovanissimi anche la "Casetta delle lettere dell’elfo postino", l’iniziativa messa a punto dalla Pro Loco di Serravalle: i più piccoli avranno tempo fino al prossimo 22 dicembre per scrivere la tradizionale "letterina" a Babbo Natale, imbucandola direttamente nell’apposita cassetta della posta installata in piazzetta Magrini o inviandola via mail a [email protected] (lasciando magari insieme ai genitori un’offerta sulla piattaforma online GoFundMe alla raccolta "Elfo postino – la magia del Natale 2024", lanciata per sostenere l’iniziativa).

L’attenzione passerà poi ad "Aspettando il Natale...", le due iniziative ricreative con tombola e momento conviviale pensata per gli ultrasessantacinquenni: il primo appuntamento si terrà il 16 dicembre prossimo alle 16:30 a Casalguidi (presso "La Piramide di Valentina", prenotando al numero 0573917415 o allo 0573917434) il secondo al circolo Arci di Serravalle il 19 dicembre alla stessa ora. Avanti con il concerto di Natale del Corpo Musicale Giuseppe Verdi del 21 dicembre, alle 21:15 presso la sala Francini. In piazza Gramsci e piazza Vittorio Veneto il 22 dicembre ci sarà "La piazza di Babbo Natale", che proporrà mercatini natalizi ed intrattenimento dalle 8 alle 19. Da segnalare infine fra le varie cose anche la "Passeggiata natalizia nel Medioevo" da Castellina a Serravalle, in programma per le 14 a Santo Stefano.

Giovanni Fiorentino