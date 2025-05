Emozioni e inclusione al Bolognini. Ecco il Festival delle voci d’oro. L’incasso va alla Fondazione Maic

PISTOIAIl Festival Voci d’Oro ‘50 Anni & Dintorni’ cambia volto. Giunto alla sua 28ª edizione, l’importante manifestazione musicale, lascia le Terme Tettuccio di Montecatini per approdare a Pistoia, città che dal 9 all’11 maggio ospiterà tre serate di musica, emozioni e inclusione al Teatro Bolognini. Un cambiamento non solo geografico, ma anche temporale, con l’evento si tiene a maggio anziché a luglio. Ciò che sicuramente non cambierà è la finalità benefica dell’evento, con una donazione dell’incasso che verrà devoluta alla Fondazione Maic, la cui sede ha ospitato la conferenza di presentazione del Festival nella mattinata di venerdì.

Un connubio tra musica e solidarietà che sarà un tema cardine anche nel 2025, come ha sottolineato Maria Angela Arcangeli, una delle responsabili dell’organizzazione: "Montecatini ci ha regalato anni bellissimi, ma è giunto il tempo di guardare avanti e siamo sicuri che a Pistoia riusciremo a dar vita ad un Festival altrettanto emozionante. Nello scegliere questa città non potevamo che scegliere la Fondazione Maic, ricordando quanto Luigi Bardelli abbia sempre creduto in noi fin dalle prime edizioni".

Il programma delle tre serate sarà diviso per fasce d’età: il 9 maggio esordirà la categoria Junior (6-15 anni), il 10 toccherà ai Giovani (16-38 anni), e l’11, in chiusura, ai Senior (dai 39 anni in su). In gara ci saranno 110 cantanti selezionati tra oltre 500 aspiranti, di cui ben 43 nella fascia Junior. La conduzione sarà affidata ad Alessandro Masti e Stefano Baragli, volti noti della tv e della radio, che saranno accompagnati da Scira Pratesi e Serena Carradori.

"Manifestazioni come queste rappresentano un evento importante per la nostra città - ha ricordato Don Diego Pancaldo, presidente della Fondazione Maic - e lo è anche per noi. La musica rappresenta uno dei tanti modi per essere vicini ai nostri ragazzi e alle loro famiglie, riconoscendo tra l’altro il loro lavoro". Ai vincitori delle tre categorie sarà infatti consegnato un premio realizzato da ospiti della Fondazione, per un gesto che fonde arte, inclusione e solidarietà.

Nel corso della conferenza è intervenuta anche Benedetta Menichelli, assessore all’educazione e alla formazione del Comune di Pistoia: "Come rappresentante delle istituzioni non posso che dire grazie per aver scelto la nostra città e la Fondazione Maic, ormai da anni un’eccellenza. I bambini e i ragazzi ci insegnano a guardare il mondo con occhi nuovi ed è meraviglioso offrire loro un palco sul quale possono coltivare sogni e opportunità".

Michele Flori