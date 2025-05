Autostrada dell’acqua. Arrivano giorni di disagi

A partire da venerdì 9 maggio si aprirà il cantiere legato all’Autostrada dell’Acqua, l’importante opera che riguarderà l’area metropolitana di Firenze, Prato e Pistoia e che coinvolgerà in totale circa 350mila residenti. L’intervento, portato avanti da Publiacqua, permetterà il raddoppio dell’intera rete di adduzione che consente di distribuire ai tre comuni l’acqua, potabilizzata nell’impianto fiorentino dell’Anconella.

I lavori si svolgeranno a partire dalle ore 22 di venerdì 9 fino a domenica 11 maggio e potranno portare alcuni disservizi nei comuni direttamente coinvolti oltre che, seppur in misura minore, in quelli limitrofi. Le mancanze d’acqua potranno verificarsi a partire dalle ore notturne tra venerdì 9 e sabato 10 maggio e proseguire fino alla domenica 11 maggio, ma già dalle ore 21 di sabato è previsto l’inizio delle operazioni di progressiva rimessa in esercizio del tratto di Autostrada dell’Acqua interessato dal lavoro.

Per il ritorno della corretta pressione d’esercizio su tutti i sistemi acquedottistici coinvolti saranno necessarie alcune ore che serviranno inoltre a riempire i serbatoi locali. La completa normalizzazione del servizio si realizzerà, progressivamente, nel corso della giornata di domenica. La fase di riapertura è particolarmente delicata perché potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua e locali rotture sulle reti secondarie.

L’area d’intervento è stata suddivisa in tre fasce, rossa, arancio e gialla, a seconda dell’intensità degli effetti attesi sull’erogazione dell’acqua nelle ore successive all’inizio lavori. Per quanto riguarda la nostra provincia, ad essere interessati da vicino saranno i comuni di Agliana e Quarrata, inseriti in fascia gialla, ma potrebbero esserci disservizi anche in comuni confinanti come Serravalle Pistoiese e Pistoia.

Nelle località incluse nella fascia di rischio più bassa potrebbero verificarsi, nelle ore serali tra le 19 e le 24, riduzioni di pressione che potrebbero determinare mancanze d’acqua ai piani alti, in assenza di autoclave ovvero in presenza di autoclave posto sottotetto o comunque ai piani alti, solo durante i momenti di maggior consumo.

Nel dettaglio, fanno parte della fascia gialla il comune di Agliana ed il comune di Quarrata (zona Est del capoluogo, zone Ferruccia, Vignole, Caserana, Catena, Tizzana, Olmi e limitrofe). Sul territorio saranno posizionate autobotti, con Publiacqua che ha messo a disposizione 34 mezzi, il cui luogo esatto di stazionamento è in corso di definizione con le Autorità competenti. Per le Rsa e altre strutture sanitarie che ne hanno bisogno Publiacqua metterà a disposizione delle cisterne da mille litri.