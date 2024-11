Mercatini, curiosità, pattinaggio su ghiaccio e spettacoli a teatro

La città del Natale è grandissima. In piazza dello Spirito Santo sarà allestito il Mercatino natalizio: nelle casette di legno i visitatori potranno trovare regali artigianali, decorazioni natalizie, souvenir, piccoli oggetti regalo, creazione fatte a mano, prodotti tipici enogastronomici e specialità culinarie. Quest’anno sarà arricchito da una nuova versione del Bosco Incantato, grazie al contributo di Giorgio Tesi Group. Piazza San Francesco invece si trasformerà in un’allegra pista di pattinaggio su ghiaccio. Sempre sabato al Polo Culturale Puccini Gatteschi negli orari di apertura prenderà il via il laboratorio per adulti L’albelibro, addobbo dell’albero di Natale con dono-scambio libri. Nel pomeriggio in Palazzo de’ Rossi la curatrice racconterà la mostra "In visita - Maria Lai", mentre alla Biblioteca San Giorgio si terrà la lettura per bambini "La mamma di Neandertal: una donna di altri tempi" con Irene Biemmi e Sandro Natalini. La sera (replica il 24 novembre) al Teatro Manzoni in scena La Locandiera di Goldoni, per la regia Antonio Latella, con Sonia Bergamasco.