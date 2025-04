Melini, i lavori in due fasi. Chiusura e passerella. Poi sì al traffico leggero

MONTAGNA

La Provincia ha incontrato ieri mattina una rappresentanza degli abitanti di Orsigna e delle associazioni di volontariato della zona, per parlare degli interventi sul ponte del Melini, lungo la Sp632 Traversa di Pracchia. Un incontro ampiamente partecipato – fa sapere l’amministrazione – che si è svolto a Palazzo Balì e dove sono state illustrate le opzioni. C’erano il presidente Luca Marmo, la consigliera con delega alla viabilità Lisa Amidei, il dirigente dell’area tecnica ingegnere Lorenzo Conti e il funzionario ingegnere Tony Montillo. Tema centrale è stata l’ipotesi di chiusura completa del ponte, per la quale i cittadini si dimostrano fortemente contrari. L’ufficio tecnico, che ha appena svolto le verifiche sullo spostamento dei sottoservizi, ha spiegato che gli interventi saranno in due fasi di circa un mese ciascuna. Durante la prima fase sarà necessario occupare la carreggiata per più della metà della sua ampiezza per spostare i sottoservizi, quindi il ponte sarà completamente chiuso al transito, ma sarà garantito il passaggio pedonale con una passerella. Nella seconda fase invece sarà garantito il passaggio carrabile perchè sarà possibile allargare la carreggiata e permettere il traffico leggero. Fino al 17 maggio non sarà possibile intervenire perché sono in corso i lavori lungo la ferrovia Porretta-Pistoia. La prima data utile sarebbe quindi il 3 giugno, ma segna l’inizio della stagione estiva, momento importantissimo per l’economia di Orsigna e dintorni. I cittadini hanno chiesto di posticipare il cantiere ai primi di settembre. Ma l’incognita maltempo farebbe rischiare il ritardo dei lavori e quindi il finanziamento che deve essere rendicontato entro il 31 dicembre 2025. L’assemblea si è conclusa con l’impegno dell’amministrazione di verificare la possibilità di anticipare l’inizio dei lavori al 20 maggio e guadagnare tempo. "Mi rendo conto che, quando si parla di lavori sui ponti, i disagi sono sempre grossi e gli imprevisti sempre possibili – ha detto la consigliera Amidei – Tuttavia ci troviamo davanti a un ponte con un indice di gravità medio alta sul quale occorre intervenire prima possibile".

Nei prossimi mesi dovranno essere condotti una serie di interventi sul Ponte Rosso, lungo la provinciale 633, che collega Piteglio a Mammiano. Sono opere necessarie al mantenimento della struttura che, in fase di esecuzione, determineranno inevitabili limitazioni del traffico. Il Comune di San Marcello Piteglio ha avviato una serie di incontri con il territorio. Il primo l’altra sera con la Croce Rossa e un gruppo di operatori della zona per mettere a fuoco le variabili critiche da tenere in considerazione durante le fasi di cantiere, il secondo ieri mattina con la scuola.

Andrea Nannini