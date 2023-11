Mediaworld assume studenti e neolaureati

Mediaworld ricerca personale in Toscana. Nello specifico seleziona addetti alle vendite per i negozi

di Firenze Novoli, Campi Bisenzio, Figline Valdarno, Empoli e Lucca. La ricerca è rivolta a studenti e neolaureati, che saranno inseriti nei punti vendita con contratti full o part time, con orario da definire in sede di colloquio. Tra i requisiti: disponibilità a lavorare su turni e nei fine settimana, passione per la tecnologia, buone doti di comunicazione, empatia e ascolto. Per candidarsi: www.mediaworld.it, sezione ‘lavora con noi’. Opportunità di lavoro anche nel settore del ‘fai

da te’. Per il negozio di La Spezia, la catena Bricocenter ricerca addetto alla vendita iscritto alle categorie protette, un addetto alla logistica a Viareggio e serramentisti a Lucca (lavoraconnoi.bricocenter.it), mentre Obi seleziona addetti alle vendite per i negozi di Arezzo, Montevarchi, Empoli, Prato, La Spezia, addetti al box informazioni a Montevarchi, addetti alla vendita del reparto edilizia, legno e serramenti a Sesto Fiorentino e uno specialista area fiscale per Prato.

Per candidarsi: www.obi-italia.itcarriera.