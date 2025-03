Maxi asfaltatura delle strade dopo i lavori di Publiacqua. Ecco la mappa dei cantieri

Da diversi mesi Publiacqua lavora al rinnovamento della rete idrica aglianese, cofinanziato da fondi Pnrr. Ora l’azienda informa che partono gli interventi di asfaltatura, dove è stato completato il rinnovamento della rete: vie Firenze, Manzoni, Cavour, Mameli, Don Milani, La Pira, per circa 1,2 chilometri, terminato nel febbraio scorso. "Per consentire tali interventi – fa sapere Publiacqua –, trascorso il tempo necessario all’assestamento degli scavi, il Comune di Agliana ha concesso un’apposita ordinanza dal 24 marzo 2025. Le asfaltature comportano, nelle strade interessate, istituzioni di divieto di transito, divieto di sosta e restringimento della carreggiata con senso unico alternato".

Ecco i giorni degli interventi e le vie interessate. Da ieri, 24 marzo, al 28 marzo, chiusura al transito e divieto di sosta su ambo i lati, con rimozione forzata, nelle vie Firenze, Cavour e Mameli (intero tratto) e via Manzoni (da via Mameli a fine strada). Divieto di sosta su ambo i lati, con rimozione forzata e senso unico alternato con utilizzo di semafori o movieri, in via Provinciale Pratese, dall’incrocio con via Firenze all’incrocio con via Mameli.

Dal 27 al 31 marzo il divieto di sosta su ambo i lati, con rimozione forzata e senso unico di marcia (direzione sud, verso via La Pira) nell’intero tratto di via Don Milani. Divieto di sosta su ambo i lati, con rimozione forzata e senso unico di marcia, nelle vie Gerusalemme (da via Don Milani per 30 metri), Don Marino Pratesi (da via Don Milani per 30 metri). Divieto di sosta su entrambi i lati, con rimozione forzata e senso unico di marcia (con direzione sud via Berlinguer) nell’intero tratto di via Giorgio La Pira. Verrà istituito il divieto di sosta su ambo i lati, con rimozione forzata e senso unico alternato con utilizzo di semafori o movieri anche nelle vie Grosseto (da via La Pira per circa 30 metri), Prato (da via La Pira per circa 30 metri), Giordano Bruno (da via La Pira per circa 30 metri) e via Berlinguer all’incrocio con via La Pira.

Inoltre, l’amministrazione comunale informa che fino al 28 marzo saranno apportate modifiche temporanee alla viabilità in centro, per l’esecuzione dei lavori sull’acquedotto comunale. Via Roma sarà chiusa al traffico veicolare dopo l’incrocio con via Garibaldi. Per accedere a piazza Gramsci occorrerà passare da piazza IV Novembre prestando attenzione al limite di velocità che è di 10 chilometri all’ora.

