Mattioli ospite alla rassegna. Acqua in bocca

"II teatro è la cattedrale, il municipio, la biblioteca, la piazza, il ristorante dell’anima". Parole di Alberto Mattioli che oggi giovedì 12 settembre alle 17,30 sarà ospite della rassegna "Acqua in bocca ma non troppo" allo stabilimento termale Tettuccio di Montecatini Terme. Il giornalista, esperto di teatro musicale, presenta il libro "Gran teatro Italia, viaggio sentimentale nel paese del melodramma". I teatri in generale e quelli d’opera in particolare, esistono in tutto il mondo. Eppure soltanto in Italia sono qualcosa di più di un semplice luogo di spettacolo. Lo scrive Mattioli. "Se in passato - sostiene - tra palchi e gallerie si indugiava per farsi notare, e nei ridotti si discuteva di politica e si giocava d’azzardo, ancora oggi i teatri si confermano il fulcro della vita civile e culturale, oltre che musicale, di ogni città". Proprio per questo, suggerisce Alberto Mattioli, offrono la prospettiva migliore per osservare e cercare di comprendere l’Italia. In un ideale grand tour attraversiamo lo Stivale in tutta la sua lunghezza. Dal Regio di Torino al Massimo di Palermo. L’evento ha il patrocinio dell’ufficio cultura del comune di Montecatini e realizzato con il supporto di Esselunga, amici della musica Montecatini, scuola musica Leoncavallo, promozione albergatori. Durante la presentazione si esibirà il mezzosoprano Marina Comparato con Gianni Fabbrini al pianoforte. Conduce il direttore editoriale Simona Peselli. Ingresso libero per il pubblico. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Associazione Amici della Musica Montecatini Terme.

Giovanna La Porta