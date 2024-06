I cantanti lirici del futuro si formano a Pistoia, al via una masterclass

Pistoia, 3 giugno 2024 - Fondazione Teatri di Pistoia organizza, dal 23 al 30 luglio, una Masterclass di alto perfezionamento in Canto Lirico, focalizzata sulla Trilogia Mozart-Da Ponte e destinata a giovani cantanti lirici ed aspiranti Maestri collaboratori. La Masterclass, della durata di 8 giorni, si svolgerà a Pistoia, alla Villa Puccini di Scornio (Via Dalmazia 356) e sarà tenuta dalla cantante e docente di fama internazionale Vivica Genaux e dalla vocal coach Sabina Arru, con la collaborazione di Alessandro Argentini. Sono previste lezioni individuali di tecnica vocale, lettura approfondita dello spartito e lezioni collettive di concertazione degli assiemi, come pure sessioni di pronuncia in italiano e analisi drammaturgiche e musicologiche. Al centro della Masterclass, lo studio della Trilogia Mozart-Da Ponte, con particolare attenzione a Don Giovanni e Le nozze di Figaro. I candidati indicheranno nella scheda di iscrizione il ruolo – o i ruoli – per cui intendono presentarsi. Inoltre, come proposta artistica di riscoperto valore, si sottolinea che gli allievi affronteranno lo studio di arie, scene e concertati dell’Opera in programma con l’accompagnamento del pianoforte a quattro mani. Durante la Masterclass, i partecipanti saranno ascoltati dal maestro Daniele Giorgi (direttore musicale Fondazione Teatri di Pistoia) e potranno essere selezionati per fare parte del cast del Don Giovanni che verrà prodotto da Fondazione Teatri di Pistoia con l’Orchestra Leonore, nella Stagione musicale, nella primavera 2025 presso il Teatro Manzoni di Pistoia e altri Teatri in via di definizione. Sono ammessi a partecipare cantanti di qualsiasi nazionalità, senza limiti di età, per un numero minimo di 8 e un massimo di 12 allievi effettivi e pianisti di qualsiasi nazionalità. senza limiti di età, per un numero massimo di 2 allievi effettivi. È ammessa la partecipazione di uditori, salvo autorizzazione dei docenti. Il corso prevede una preselezione iniziale dei cantanti e dei pianisti ed ha come caratteristica la scelta di utilizzare un accompagnamento pianistico a quattro mani, rendendo più consapevole e specifica la fondamentale figura del pianista collaboratore. La ricerca e l’esecuzione di trascrizioni originali dei capolavori del grande repertorio operistico favoriscono la coesione tra solisti, coro e parte strumentale, inducono all’ascolto attivo e sintetizzano la struttura musicale in una visione cameristica. Durante il suo svolgimento sono previsti due eventi pubblici: un concerto presso il parco della Villa Stonorov- Fondazione Vivarelli, nell’ambito della rassegna “L’Antidoto” (venerdì 26 luglio 2024, ore 21.15); un concerto al termine della Masterclass, alla Villa di Scornio, focalizzato sugli assiemi, con accompagnamento di pianoforte a quattro mani. Le iscrizioni alla masterclass scadono il 23 giugno.