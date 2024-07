Maresca "R-esiste": ecco il festival che racconta la storia locale

È pronta a partire la prima edizione del festival storico-culturale dal titolo "Maresca R-esiste", in programma dal 17 al 24 agosto, con la direzione artistica di Tiziana Vivarelli, l’organizzazione dalla Pro loco del paese e il patrocinio del Comune di San Marcello Piteglio. Un ricco programma di eventi per l’ottantesimo anniversario del bombardamento di Maresca nel 1944, tra presentazioni di libri, una mostra fotografica sulla storia del paese durante il 900 e escursioni guidate sui luoghi della Resistenza. I temi della manifestazione sono la vita in montagna e la sua storia, la Resistenza partigiana, la guerra, le donne. Tra gli ospiti, lo storico Andrea Ottanelli, esperto di storia locale, la docente e attivista femminista Pina Caporaso, lo scrittore Federico Pagliai, l’attivista e giornalista palestinese Ali Rashid, il giornalista Sauro Romagnani, lo scrittore Daniele Amicarella, l’artista Renzo Bastianelli, la filosofa Daniela Belliti, il giornalista Giacomo Bini, la psicoterapeuta Nicoletta Cinotti.