Marco e Nicola. Una messa e la raccolta

Oggi, mercoledì 19 febbraio, nella chiesa di San Piero, alle 19.30, santa messa in ricordo di Nicola e Marco Verdiani, con raccolta di offerte a favore della Fondazione radioterapia oncologica, per sostenere la ricerca sul cancro e le terapie oncologiche. Con questa iniziativa benefica la famiglia di Marco e Nicola prosegue nell’impegno per sostenere la preziosa attività della Fondazione radioterapia oncologia, iniziato con la prematura scomparsa di Nicola Verdiani, il 19 febbraio 2018: aveva 40 anni e fu strappato alla vita da una grave forma tumorale. Il 16 febbraio 2005, dopo una lunga malattia, si era già spento prematuramente suo padre, Marco Verdiani, di 50 anni, macellaio aglianese molto amato. Nicola Verdiani aveva vissuto infanzia e giovinezza ad Agliana, poi si era trasferito a Pistoia, dove svolgeva anche l’attività di sarto di abiti maschili nella sua ‘Officina sartoriale’ nel centro storico della città. Nicola era molto conosciuto, amato e stimato, sia a Pistoia che ad Agliana, per la professionalità, la simpatia e il forte senso dell’amicizia. La famiglia di Marco e Nicola, profondamente provata per la perdita di due persone molto care e ancora giovani, trova conforto al proprio dolore nell’impegno per sostenere chi soffre. Il sostegno alla Fondazione radioterapia oncologica, per contribuire alla ricerca sul cancro e alle terapie oncologiche per i pazienti, testimoniano che il dolore può alimentare la bontà e la sensibilità verso gli altri. Nicola Verdiani, infatti, continua a vivere attraverso le iniziative benefiche in sua memoria, organizzate da familiari, amici e persone care, in particolare a favore della Fondazione radioterapia oncologica.

Piera Salvi