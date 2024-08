Marcia Verde 230 iscritti. I protagonisti

Successo annunciato per la Marcia Verde edizione numero cinque. Ne descrive la storia Massimo Vivarelli, memoria storica dell’evento nato e resuscitato per volontà del Circolo l’Unione di Tafoni. La prima edizione, dopo un lungo periodo di sospensione, fu nel 2018, proprio grazie all’impegno di Vivarelli supportato dallo Sci Montagna Pistoiese, guidato da Marco Filoni. All’edizione 2024 gli iscritti sono stati circa 230, tra agonisti e amatori. Al termine della gara, svoltasi nel cuore della Foresta del Teso, la vittoria ha arriso a Massimo Mei dell’Atletica Castello, davanti a Morgan Petrucci (foto) del Sansoni team e Emanuele Quecioli della polisportiva Ellera. Nella categoria veterani è stato Alessio Papi dell’Aurora Montale a imporsi, davanti a Lorenzo Fantoni del Montelupo runners, seguito da Ernesto Di Noia della Polisportiva Pontelungo, mentre nell’Argento si è imposto Claudio Casalini del Ponte Scandicci, davanti a Giuliano Burchi de La Stanca e Marco Sforzi del sodalizio pistoiese Silvano Fedi. Infine negli oro, doppietta della Polisportiva Silvano Fedi con Roberto Mei che ha preceduto Roberto Gelli, seguiti da Giuseppe Malvasi della Tri Piron. Il successo della manifestazione è stato possibile, come sottolineano gli organizzatori, grazie al Campeggio Foresta del Teso che ha fornito la logistica: docce per atleti e possibilità di pranzare dopo gara. La gara si è svolta si due percorsi: 5km ludico motoria e 10km agonistica su 340 metri di dislivello sul tracciato dal Campeggio a Pian della Trave, Rombiciaio, Ponte delle Fracassate, posta sci di fondo, vecchio skylift e rientro al Campeggio.

Andrea Nannini