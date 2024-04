Maratonina del Partigiano, vittoria doppia per Mei

Tradizionale "Maratonina del Partigiano" ieri in occasione dei festeggiamenti del 25 aprile, organizzata dalla polisportiva Bonelle Asd e dal circolo Arci in collaborazione con Anpi. Nella competizione di 13 km, vittoria in famiglia per il primo arrivato nella categoria assoluti, il pistoiese campione di corsa in montagna Massimo Mei, che veste i colori dell’Atletica Castello (Fi), con un tempo di ‘43,56. Anche il padre di Massimo, Roberto Mei infatti è arrivato primo nella categoria veterani oro in 1 ora e 54. Per le altre categorie, primi sono stati Andrea Alberti nei veterani, in ‘44,34, Giuliano Burchi (veterani argento ‘51,20), Mihaela Robu (donne assolute in ‘53,36), Gianfranca Secci (donne veterane ’56,22) e Antonella Bigazzi (donne argento 1 ora, 06,02). Oltre 400 in totale gli iscritti nella corsa che prevede due distanze, una di 13 km (235 i partecipanti) sia competitiva che amatoriale, e un’altra più breve, ludico sportiva di circa 6 km. Alle 9 di ieri mattina è iniziata con partenza proprio dal circolo sulla via Bonellina, con il percorso misto asfalto, sterrato e salita, fino alla località Montechiaro dove si trova il cippo commemorativo dei partigiani Silvano Fedi e Giuseppe GIulietti e ritorno, sempre presso il circolo di Bonelle.

All’arrivo a tutti i partecipanti è stata donata una delle piante messe a disposizione dai vivaisti pistoiesi. Giunta alla sua 48ma edizione, La Maratonina del Partigiano è una corsa storica, in ricordo del periodo della Resistenza a Pistoia. Sempre nell’ambito della festa, alle ore 16 si è svolta come di consueto la commemorazione della partigiana Modesta Rossi, nella piazza a lei dedicata, per poi proseguire con la camminata per Montechiaro, dove, presso il cippo dedicato ai due partigiani una merenda ai presenti è stata offerta dalla sezione soci Coop di Pistoia e preparata dal circolo Arci Bugiani di Pistoia.

Daniela Gori