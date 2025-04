Manifatturiero in calo: "Obiettivo di crescita"

PISTOIAMolte le aspettative del territorio dal nuovo progetto di formazione che, secondo i promotori, nel giro di 12 mesi dovrebbe già dare dei risultati tangibili in termini occupazionali. "L’obiettivo è creare nuovi imprenditori in un territorio - spiega Stefano Vivai, vicedirettore Cna Toscana Centro -, che ha fortemente bisogno di auto-imprenditorialità, perché è un territorio con notevole difficoltà nel mantenimento del valore aggiunto, con una produzione industriale che evidenzia dei dati negativi poco confortanti, se confrontati anche a determinate realtà confinanti. È chiaro e oggettivo che la difficoltà è trasversale e diffusa, però il nostro territorio è in forte difficoltà sulla produzione industriale manifatturiera e quindi questo progetto dovrà collocarsi in particolar modo nella creazione di imprese in questo specifico settore, che è l’unico settore in grado di creare ricchezza da distribuire nel territorio".Per la vicepresidente di Fondazione Caript, Cristina Pantera si tratta di "un bel progetto, con il quale possiamo raggiungere ottimi obiettivi. La Fondazione Caript – spiega Pantera – in questo progetto si è data degli obiettivi, partendo dalla consapevolezza che le nostre risorse, seppure importanti, non sono sufficienti, da sole, per dare una spinta considerevole allo sviluppo dell’intero territorio. Quindi contiamo, insieme agli altri interlocutori, di poter raggiungere i migliori obiettivi possibili, soprattutto anche per capire quelli che dovranno essere i nostri interventi futuri". "Se si pensa che negli ultimi dieci anni – afferma Rossella Micheli, funzionaria della Camera di commercio di Pistoia e Prato - a Pistoia sono diminuite le imprese del 10,8% e del 3,4% solo negli ultimi 5 anni, si capisce come sia importante anche questa iniziativa, che incontra anche altri progetti che stiamo seguendo in ambito camerale, come l’implementazione dello sportello nuove imprese, ma anche i bandi di finanziamento per stimolare le aziende a prendere giovani e a formarli". Aspettative importanti anche dal mondo della scuola. "Questo progetto – sottolinea Graziano Magrini, dirigente dell’Istituto Fedi Fermi di Pistoia – ci consentirà di potenziare l’offerta formativa, soprattutto in chiave di orientamento in uscita per aiutare i ragazzi, nello scegliere il percorso post diploma".Pa.Ce.