Malore in bici a Pistoia: turista soccorso con Pegaso all'Acquerino

E’ stato un automobilista a notarlo, steso a terra, accanto alla sua bicicletta, privo di sensi, e a chiamare i soccorsi. L’allarme è scattato ieri mattina, intorno alle 11,30, sulla strada provinciale 24, anche detta Pistoia- Riola, in zona Acquerino, e in particolare in località Ponzano. A finire a terra, forse colpito da un malore improvviso, un giovane ciclista, un turista tedesco di 23 anni, che probabilmente aveva scelto la strada panoramica per una corsa in bici, sulle colline pistoiesi. Potrebbe essere stato il caldo molto intenso di questi giorni a provocare l’improvviso malore. Sul posto, poco prima di mezzogiorno, sono subito intervenuti i volontari della Misericordia di Candeglia, con un’ambulanza e l’automedica del 118, soccorsi chiamato in codice rosso. Una volta arrivato sul posto, il medico ha constatato che il giovane era incosciente e aveva subito un trauma cranico, dovuto all’impatto a terra. Non ci sarebbero stati invece segni di un investimento: la bicicletta su cui l’uomo viaggiava non aveva avuto danni, ma il giovane era a un passo dall’arresto cardiaco. Per questo, è stato immediatamente intubato e ventilato in esterno. Le sue condizioni erano gravi ed è stata valutata la necessità di richiedere o l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 1, che è arrivato in pochi minuti e ha trasferito il giovane all’ospedale fiorentino di Careggi, al Cto, dove è ancora ricoverato, in osservazione.

Diverse le persone che si sono fermate sulla strada per prestare soccorso o per dare una mano. Si tratta di una strada molto amata da ciclisti e motociclisti, per gli scorci panoramici che offre, ma su cui si verificano tutti gli anni diversi incidenti. Ancora da capire l’esatta dinamica: sul posto, per i rilievi, è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Municipale di Pistoia.